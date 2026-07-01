Successos
L’incendi de la nau industrial d’Aspe continua sense controlar malgrat la seua evolució favorable
Els bombers mantenen l’operatiu després d’una nit de treballs, mentres el foc en la zona forestal ja ha sigut extingit
L’incendi que es va declarar ahir a la vesprada en el polígon industrial Tres Hermanas d’Aspe continua sense estar controlat a primera hora d’este dimecres, encara que evoluciona de manera favorable, segons l’última actualització del Consorci Provincial de Bombers.
El foc es va originar al voltant de les 18:48 hores en una nau industrial en el carrer Algezar, dedicada a la fabricació de plats i mampares de dutxa. Les flames van afectar greument la instal·lació, cosa que va generar una gran columna de fum negre visible des de diversos punts de la comarca. Malgrat la intensitat de l’incendi, el sostre de la nau no va arribar a col·lapsar, tot i que la planta va quedar molt afectada.
Durant la nit, els equips d’extinció han continuat treballant en l’interior de la nau, a on han romàs dos dotacions. Segons han assenyalat fonts del Consorci este dimecres, les tasques d’extinció durant la nit han continuat en la nau industrial i, tot i que la situació “evoluciona favorablement”, l’incendi “encara no s’ha pogut donar per controlat”.
Afectació a la massa forestal
El sinistre va provocar, a més, un incendi forestal, al propagar-se a una zona de muntanya pròxima, la qual cosa va obligar a mobilitzar mitjans aeris, entre els quals hi havia un helicòpter, per a treballar en l’extinció des de l’aire. Esta part de l’incendi va quedar extingida al voltant de les 22 hores de dimarts, segons les mateixes fonts.
En l’operatiu han participat una unitat de comandament i direcció, dos bombes urbanes pesades, una bomba nodrissa pesada, una bomba rural pesada, un sergent, un cap i dotze bombers del parc d’Elx, al costat de la reguarda itinerant del Vinalopó.
No s’han registrat ferits a conseqüència de l’incendi, encara que el succés va provocar talls de subministrament elèctric durant aproximadament una hora en diferents punts d’Aspe.
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