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La nova obra de l’alacantina Ana Alemany que unix tres generacions de dones

La novel·la Un hotel en Cabo de Palos conta la història d’una dona que ha d’enfrontar-se a una vida nova després de la defunció del seu marit en un accident de trànsit

‘Un hotel en Cabo de Palos’, la nova novel·la d’Ana Alemany

‘Un hotel en Cabo de Palos’, la nova novel·la d’Ana Alemany / INFORMACIÓN

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Nuria Camps

Nuria Camps

La vida et canvia per complet d’un instant a un altre. Les tragèdies ocorren, obrin telenotícies i els espectadors s’acostumen al fet que succeïsquen, però quan t’hi detens i no només les escoltes de fons és quan calen, tot i haver-ne escoltat centenars al llarg de la vida. Això és el que aconseguix Ana Alemany en la seua última novel·la, Un hotel en Cabo de Palos, que empatitzes, patisques i t’emociones amb la protagonista d’una història que ningú voldria viure.

Eres una dona que no es porta especialment bé amb la seua mare, el teu marit mor en un accident de trànsit i la teua filla de set anys es queda cega de manera sobtada. No te’n queda una altra, has d’entendre’t amb la teua mare. Eixa és la història de la protagonista d’Un hotel en Cabo de Palos, la novel·la d’Alemany que tracta el perdó, l’amor i la capacitat humana d’adaptar-se al que, a vegades per sort i a vegades per desgràcia, t’ha tocat viure.

Ana Alemany hace de la mujer un papel protagonista

Una història que cala en els seus lectors / INFORMACIÓN

Enfrontar-se a situacions noves et porta a prendre decisions per a seguir avant; per això, la protagonista decidix acudir a un psiquiatre les inquietants i curioses teràpies del qual l’obligaran a aprendre a viure en esta nova realitat. Ho haurà de fer de la mà de Lola Velasco, la seua mare. Lola és una artista, d’eixes que va anteposar els escenaris a la seua família i a qui ara la vida li ha posat davant un procés de dol de la mà d’algú a qui mai li la va donar, la seua filla. Negació, ira, negociació, tristesa i acceptació serà allò a què s’hauran d’enfrontar tres generacions de dones a qui la vida els ha obligat a començar de zero.

Ana Alemany és l’autora d’esta obra tan íntima en la qual la mar i un xicotet hotel (semifictici) del cap de Palos adquirixen un paper fonamental. Un hotel en Cabo de Palos és una novel·la de l’editorial Milenio que va publicar-se el mes de maig, però no és la primera obra de l’escriptora. Alemany és una alacantina nascuda a Pego, llicenciada en Dret en la Universitat de València i que sempre ha compaginat els seus estudis amb el seu amor per la literatura.

La mujer siempre ha tenido un papel fundamental en la obra de Ana Alamany

La dona sempre ha tingut un paper fonamental en l’obra d’Ana Alamany / INFORMACIÓN

El paper de la dona sempre ha estat present en les obres d’Alemany, però es tracta d’un paper en situacions poc comunes i que deixen empremta. L’escriptora ha col·laborat en mitjans especialitzats com el ja extint El Ágora, diario del agua i la Fundació Aquae, a on sempre ha acostat la literatura a la reflexió i al compromís. És autora d’altres obres com Todos los caminos llevan a los polos, Mujeres y el reino animal, Mujer de los mares i Mujeres de los aires.

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Un hotel en Cabo de Palos és una novel·la que casa perfectament amb les anteriors i que torna a posar la dona en un paper protagonista i representada en tres generacions amb les quals qualsevol lectora aconseguirà empatitzar. Una història que ensenya com la vida et fa reaprendre i com aconseguixes posar-te en el lloc d’una història que mai voldries viure.

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