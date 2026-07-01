Consum
Estos són els diumenges i festius en què podran obrir els comerços de la Comunitat Valenciana en 2027
L’Observatori del Comerç Valencià dona llum verda a les onze obertures extraordinàries
L’Observatori del Comerç Valencià ha donat llum verda, este dimecres, al calendari de diumenges i festius en què podran obrir les botigues de la Comunitat l’any que ve. Es tracta de les obertures que afecten el conjunt de municipis de l’autonomia i que se sumen a les que també tenen autoritzades les denominades zones de gran afluència turística en els períodes de més arribada de visitants.
Tal com marca la legislació, en total en són onze els festius en què podran obrir sense restriccions els comerços en tota la Comunitat, coincidint amb les èpoques de més consum, com el Nadal.
Enguany, l’acord inclou una novetat important. L’Observatori ha aprovat recomanar que els comerços, d’acord amb els seus ajuntaments respectius, puguen canviar qualsevol d’estos dies festius d’obertura en cas que coincidisquen amb alguna alerta meteorològica o sanitària, per a evitar la pèrdua de vendes que això suposaria.
D’esta manera, el calendari per a 2027 queda de la manera següent:
- 3 de gener – Diumenge. Campanya de Reis.
- 10 de gener – Diumenge. Rebaixes d’hivern.
- 26 de març – Divendres Sant. Major afluència turística.
- 29 de març – Dilluns de Pasqua. Acumulació de festius.
- 2 de maig – Diumenge. Acumulació de festius.
- 27 de juny – Diumenge. Rebaixes d’estiu.
- 10 d’octubre – Diumenge – Acumulació de festius.
- 1 de novembre – Dilluns. Acumulació de festius.
- 28 de novembre – Diumenge. Campanya de Nadal.
- 6 de desembre – Dilluns – Campanya de Nadal. Acumulació de festius.
- 19 de desembre – Diumenge. Campanya de Nadal.
L’Observatori és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç. Entre les seues funcions hi ha la de proposar, sense caràcter vinculant, els onze diumenges i festius l’obertura dels quals autoritza anualment la Conselleria. També és l’òrgan encarregat de rebre informació de projectes normatius, de les declaracions de zones de gran afluència turística i d’aquells projectes que estime la Conselleria que són del seu interés.
L’Observatori del Comerç Valencià està constituït per representants de les organitzacions empresarials del sector de la distribució comercial, incloses les pimes, les cambres de comerç, les organitzacions que actuen en defensa de les persones consumidores, els mercats municipals, els sindicats, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de diferents òrgans de la Generalitat.
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