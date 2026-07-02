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Música en directe

Las Cigarreras aposta per la música en valencià a Alacant amb el festival gratuït Fesfoc

L’espai dirigit a la promoció de la cultura valenciana tindrà lloc el pròxim 4 de juliol i comptarà amb el grup Mawela i la cantant La Xica per a continuar el llegat del festival

Mawela tocarà este cap de setmana en Fesfoc

Mawela tocarà este cap de setmana en Fesfoc / Rafa Arjones

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alacant

La lluita per la cultura valenciana a Alacant continua. La música en valencià tindrà un gran espai este cap de setmana, ja que, este dissabte 4 de juliol, Las Cigarreras torna a donar lloc a la música de la terreta amb la celebració del festival Fesfoc, a les 19:30 hores, en el Jardí Vertical de Cigarreras. L’entrada és completament gratuïta i els assistents podran gaudir de grans artistes com La Xica o el grup Mawela.

Los artistas La Xica y Mawela cantarán en el festival

Els artistes La Xica i Mawela cantaran en el festival / INFORMACION

Fesfoc és un festival que se celebra de manera ininterrompuda des de 2008 per a promoure la llengua, la cultura i la música en el nostre territori. “El simple fet de cantar en la nostra llengua ja fa d’això un acte revolucionari, no fa falta que siga de manera explícita en les lletres”, assegura Paco Giner, veu de Mawela. Mawela és un grup alacantí de Mutxamel que fa música per a la seua gent, per a la seua terra. Van fer el salt amb Arrels i ales, un EP publicat en 2024 amb estil més arrelat al hip-hop i que ja va deixar pistes de la qualitat de l’agrupació de Mutxamel. Actualment treballen en un disc nou que eixirà a la llum en setembre i del qual els assistents al Fesfoc podran descobrir cançons inèdites.

Per a Mawela, la música en valencià és sinònim de lluita, de tradició i de l’esforç d’una generació que mira amb esperança el panorama musical. “Som un fum de gent en la música, en els carrers i en la lluita per a defendre els nostres drets i la nostra cultura”. Els carrers d’Alacant parlen, però ho fan en castellà; després criden les cançons de La Gossa Sorda, de La Fúmiga o d’El Diluvi en una llengua que molts veuen extinta, però que no ho deu estar tant.

La cantant i compositora de Benimaclet La Xica també pujarà a l’escenari este dissabte 4 de juliol. Coneguda anteriorment per ser integrant del grup Maluks, fa uns quants anys se’n va desvincular i va començar la seua carrera en solitari amb cançons com L’amor és un accident o Núvol. Marina Bolea (La Xica) aconseguix combinar sons que poden semblar contraris, com l’electrònica i una dolçaina. Ara mateix, l’artista està centrada en la seua gira Alabatre, que compta amb més d’una desena de dates per tota la Comunitat Valenciana.

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Fesfoc és un espai a on la llengua del poble, la lluita i la cultura es mesclen per a aconseguir donar a la música en valencià el lloc que els seus artistes i la seua terra es mereixen. El festival, organitzat per Escola Valenciana, La Cívica de l’Alacantí, el Servici de Llengües de la Universitat d’Alacant i Gola Seca, continua, després de quasi 20 anys, posicionant-se per la cultura valenciana i oferint als alacantins concerts gratuïts de la mà de grans artistes del territori.

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