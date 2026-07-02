Dificultats financeres
La joguetera Famosa planteja un ERTO per a la seua plantilla a l’espera que es concrete la venda de la seua matriu
La companyia ha reduït notablement l’activitat mentres continuen les negociacions entre Giochi Preziosi i la xinesa Superhisen
Males notícies per als treballadors de la joguetera alacantina Famosa. La situació d’incertesa en què està l’empresa —en preconcurs de creditors i a l’espera que es resolga la possible venda de la seua matriu, Giochi Preziosi, a la xinesa Superhisen— ha derivat en una baixada dràstica de l’activitat, la qual cosa ha portat els seus responsables a comunicar a la plantilla la pròxima aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Així li ho va comunicar la direcció de la companyia al Comité d’Empresa dilluns passat, sense donar detalls sobre l’abast d’este expedient, ni la duració prevista. Uns detalls que es coneixeran una vegada que es constituïsca la taula negociadora.
Des del punt de vista de les línies de producció que la companyia encara manté en el polígon de Las Atalayas d’Alacant —a on es fabriquen principalment joguets per a exterior, com ara casetes i tobogans—, l’anunci de l’ERTO coincidix amb la fi de la campanya de producció d’estiu, quan el material ja està enviat a les botigues.
El que realment preocupa la plantilla és el descens en la comercialització de la resta de productes que la firma produïx a Àsia. Segons expliquen les fonts consultades, l’arribada de subministraments s’ha reduït al mínim i, en conseqüència, també l’enviament de producte els establiments.
Una cosa lògica per la situació de preconcurs en què roman la companyia, davant de les dificultats que travessa la seua matriu, Giochi Preziosi, que negocia la seua venda per a salvar l’activitat.
Un acord que no arriba
Des de fa setmanes, la premsa econòmica italiana dona per fet l’acord per a la venda del grup a la xinesa Superhisen, un dels grans proveïdors de joguets del conglomerat, que passaria així a ser el seu nou propietari. No obstant això, el pacte final no acaba d’arribar, cosa que està prolongant la situació d’incertesa més del que s’esperava.
Una situació que també està provocant la intranquil·litat en la plantilla del grup a Itàlia, a on Giochi Preziosi, a més, té una cadena de botigues. Així, fa només uns dies s’anunciava el tancament de l’establiment que té a Bèrgam.
En qualsevol cas, les dades a Espanya tampoc acompanyen. Segons els últims comptes depositats en el Registre Mercantil, corresponents a 2024, el grup Famosa va aconseguir una facturació de 142,6 milions d’euros, després de patir una retallada del 17 % en les seues vendes, que els gestors de la firma atribuïxen a una mala campanya nadalenca provocada pels estralls de la inflació en les economies domèstiques i per l’encariment de les hipoteques a causa de la pujada dels tipus d’interés.
El resultat d’esta contracció de negoci van ser unes pèrdues de 53,5 milions d’euros, enfront dels beneficis de poc més de 300.000 euros que va anotar l’any anterior, i que van portar el grup a acumular un fons de maniobra negatiu de 96 milions d’euros, principalment pel finançament amb el seu soci únic, és a dir, la matriu italiana de Giochi Preziosi.
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