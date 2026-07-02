L’Ajuntament de Calp presenta una programació cultural d’estiu que omplirà de música, cine i espectacles els carrers i espais públics del municipi
L’agenda estival portarà propostes culturals per a tots els públics a la Casa de Cultura, platges, places, carrers i enclavaments emblemàtics de Calp
L’Ajuntament de Calp, per mitjà de la Regidoria de Cultura, ha presentat la programació cultural per als mesos de juliol i agost, una agenda estival que tornarà a omplir d’activitat diferents espais del municipi amb propostes dirigides a tots els públics.
La programació d’este estiu destaca per la seua varietat i per la seua aposta per combinar propostes innovadores amb activitats ja consolidades dins de l’oferta cultural del municipi. La Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà tornarà a ser l’eix principal d’esta agenda, ja que albergarà exposicions i diferents iniciatives artístiques, tot i que la programació s’estendrà també a places, carrers, platges i enclavaments emblemàtics de Calp.
La música serà un dels grans protagonistes d’esta programació estival, amb concerts de diferents gèneres pensats per a arribar a públics diversos. Entre les propostes previstes tindrà un paper destacat el talent local, amb actuacions en la plaça de l’Església, que tornarà a convertir-se en un escenari per a concerts en format més pròxim i íntim.
El cine a l’aire lliure tornarà, així mateix, a formar part de la programació cultural de l’estiu amb sessions en les platges de l’Arenal-Bol i la Fossa, una iniciativa ja consolidada que combina oci familiar, cultura i gaudi de l’entorn litoral.
La cultura també eixirà al carrer per a retrobar-se amb veïns i visitants a través d’activitats en la via pública. El barri antic acollirà actuacions de batucada que aportaran ritme i dinamització als seus carrers, i el passeig marítim serà escenari de cercaviles de gran format visual i molt de color, amb la qual cosa es pretén reforçar la presència de l’activitat cultural en diferents punts del municipi.
La programació inclourà, a més, un calendari de visites guiades orientades a divulgar de manera amena el patrimoni, la història i la identitat local, fet que ampliarà les opcions de turisme cultural durant els mesos de més afluència de visitants.
Accedix a la pàgina web de cultura ací: https://cultura.calp.es/
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