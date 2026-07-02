Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputada directora Gaurdia CivilOkupas harineras AlicanteCompra Plaza Mar 2Robo violento BenidormDirecto Comisión de Les NausDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elx CF

La Premier aposta fort pel davanter de l’Elx Álvaro Rodríguez

El Bournemouth està disposat a pagar 30 milions d’euros per l’hispanouruguaià, la mitat dels quals serien per als franjaverds

Álvaro Rodríguez arriba per al primer dia de pretemporada de l’Elx

Álvaro Rodríguez arriba per al primer dia de pretemporada de l’Elx / Jesús Hernández/ECF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Elx

Álvaro Rodríguez es va incorporar dimecres a la pretemporada de l’Elx…, però la seua permanència en el club franjaverd podria ser qüestió de dies. La bona temporada passada que va firmar el davanter hispanouruguaià, tant en xifres com en sensacions, el va posar en el radar del futbol europeu, especialment en el d’una Premier League sobrada de diners i a la qual s’adequa perfectament l’estil de l’atacant.

Així, doncs, Álvaro Rodríguez està en l’agenda de diversos clubs anglesos, encara que el que sembla haver pres avantatge és el Bournemouth, que ve de firmar una campanya històrica, en la qual va acabar en sexta posició, va classificar-se per a l’Europa League i va fregar el bitllet per a la Champions.

Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo

Álvaro Rodríguez celebra un gol amb la pilota al seu braç esquerre / Áxel Álvarez

Segons el mitjà The Athletic, les negociacions per a tancar el traspàs d’Álvaro Rodríguez estan avançades, després d’una oferta de 30 milions d’euros, a la qual s’aferra el propietari de l’Elx, Christian Bragarnik, per a perdre un dels seus futbolistes més valuosos. Cal apuntar que no tots els diners d’esta operació es quedarien en les arques franjaverdes, ja que el Reial Madrid es guarda el dret al 50 % del traspàs.

Pagament a terminis

La mateixa informació parla d’un pagament a terminis (25 milions d’euros fixos i els altres cinc en variables) i d’un acord amb Álvaro per a firmar pel Bournemouth fins a l’any 2031. En cas de concretar-se esta operació, l’Elx es quedaria sense cap davanter de la 2025-2026, ja que la cessió de Rafa Mir es va trencar després de la seua condemna de huit anys i mig per agressió sexual, mentres que André Silva va acabar contracte i ha fitxat pel Porto.

Noticias relacionadas

Álvaro Rodríguez, visiblemente emocionado, saluda a la afición franjiverde desplazada en Montilivi, tras la permanencia.

Álvaro Rodríguez, visiblement emocionat, saluda l’afició franjaverda desplaçada a Montilivi, després de la permanència / Siu Wu / EFE

El curs passat, Álvaro Rodríguez va disputar 36 partits oficials, va fer set gols, inclòs el de l’última jornada a Girona, vital per a aconseguir l’objectiu de la permanència; i va repartir cinc assistències en 2.320 minuts. Rodríguez va firmar una regularitat que no havia trobat ni en el primer equip del Reial Madrid ni en el Getafe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents