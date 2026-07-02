Elx CF
La Premier aposta fort pel davanter de l’Elx Álvaro Rodríguez
El Bournemouth està disposat a pagar 30 milions d’euros per l’hispanouruguaià, la mitat dels quals serien per als franjaverds
Álvaro Rodríguez es va incorporar dimecres a la pretemporada de l’Elx…, però la seua permanència en el club franjaverd podria ser qüestió de dies. La bona temporada passada que va firmar el davanter hispanouruguaià, tant en xifres com en sensacions, el va posar en el radar del futbol europeu, especialment en el d’una Premier League sobrada de diners i a la qual s’adequa perfectament l’estil de l’atacant.
Així, doncs, Álvaro Rodríguez està en l’agenda de diversos clubs anglesos, encara que el que sembla haver pres avantatge és el Bournemouth, que ve de firmar una campanya històrica, en la qual va acabar en sexta posició, va classificar-se per a l’Europa League i va fregar el bitllet per a la Champions.
Segons el mitjà The Athletic, les negociacions per a tancar el traspàs d’Álvaro Rodríguez estan avançades, després d’una oferta de 30 milions d’euros, a la qual s’aferra el propietari de l’Elx, Christian Bragarnik, per a perdre un dels seus futbolistes més valuosos. Cal apuntar que no tots els diners d’esta operació es quedarien en les arques franjaverdes, ja que el Reial Madrid es guarda el dret al 50 % del traspàs.
Pagament a terminis
La mateixa informació parla d’un pagament a terminis (25 milions d’euros fixos i els altres cinc en variables) i d’un acord amb Álvaro per a firmar pel Bournemouth fins a l’any 2031. En cas de concretar-se esta operació, l’Elx es quedaria sense cap davanter de la 2025-2026, ja que la cessió de Rafa Mir es va trencar després de la seua condemna de huit anys i mig per agressió sexual, mentres que André Silva va acabar contracte i ha fitxat pel Porto.
El curs passat, Álvaro Rodríguez va disputar 36 partits oficials, va fer set gols, inclòs el de l’última jornada a Girona, vital per a aconseguir l’objectiu de la permanència; i va repartir cinc assistències en 2.320 minuts. Rodríguez va firmar una regularitat que no havia trobat ni en el primer equip del Reial Madrid ni en el Getafe.
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