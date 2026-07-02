Procés extraordinari
Un total d’1.174.978 persones s’acullen a la regularització de migrants, més del doble del que havia previst el Govern
Fins a la data, el nombre d’expedients tramitats és de 609.737
Pilar Cancela, secretària d’estat de Migracions: “Que siga una regularització extraordinària no implica que s’hagen relaxat els requisits”
Un total d’1.174.978 persones són les que han presentat la seua sol·licitud per a acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants impulsat pel Govern. Esta xifra supera el mig milió de persones que inicialment es preveia. Fins a la data, el nombre d’expedients tramitats és de 609.737.
Inicialment, l’executiu va calcular que mig milió de persones s’acolliren al procés, a partir de les estimacions de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la qual partix esta iniciativa. No obstant això, davant del ritme de sol·licituds, el Govern va plantejar un escenari de màxims que, finalment, no s’ha produït, perquè no s’arribarà a 1,2 milions de sol·licituds. Del total de sol·licituds presentades, el 83,2 % s’ha tramitat per via telemàtica, xifra similar a altres processos d’estrangeria, mentres que el 16,8 % restant s’ha registrat de manera presencial, segons dades oficials aportades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que és el que ha pilotat el procés.
Del total de sol·licituds rebudes, el 79,6 % correspon a autoritzacions per circumstàncies excepcionals per raó d’arrelament extraordinari, mentres que el 20,4 % restant es referix a autoritzacions per a sol·licitants de protecció internacional.
Este procés suposa la regularització més gran que s’ha posat en marxa a Espanya, i duplica les xifres de l’última, que era fins ara la més àmplia, la que va impulsar Zapatero en 2005, amb 691.655 sol·licituds i 576.506 autoritzacions concedides (83,4 %). Durant els governs d’Aznar se’n van desenrotllar dos més: la de 2000, que va registrar 272.482 sol·licituds i 264.153 concessions (96,9 %), amb la taxa d’aprovació més elevada de tots els processos; i la de 2001, amb 351.269 sol·licituds i 239.174 permisos (68,1 %).
El procés arriba contra el signe dels temps en la Unió Europea, amb l’entrada en vigor, el passat 12 de juny, del nou Pacte Europeu sobre Migració i Asil (PEMA), el primer marc legislatiu a escala comunitària que endurix els requisits d’entrada de migrants al vell continent.
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