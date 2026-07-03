Mundial 2026
Affengruber acaba el Mundial en blanc i queda pendent del seu futur en l’Elx
El central, sense minuts en el torneig, queda eliminat després de perdre contra Espanya i comença les seues vacacions
Fi al somni mundialista d’Affengruber, únic representant de l’Elx en la màxima cita futbolística que s’està disputant als Estats Units, el Canadà i Mèxic i en la qual la selecció d’Àustria ha quedat eliminada en setzens de final al perdre clarament contra Espanya (3-0). El central franjaverd no va jugar i s’acomiada de l’esdeveniment amb sabor agredolç: la satisfacció d’haver gaudit d’una experiència com esta, però sense haver disputat ni un minut.
El seleccionador d’Àustria, Ralf Rangnick, com és habitual, no va tindre en consideració Affengruber per a participar contra la “roja”, com tampoc ho va considerar per als tres partits de la fase de grups contra Jordània, l’Argentina i Algèria. D’esta manera, el futbolista franjaverd conclou una temporada d’alt nivell per a ell, en la qual s’ha presentat en societat a l’elit europea amb les seues actuacions en Primera Divisió, ha debutat amb la selecció absoluta del seu país i ha acudit al Mundial.
Merescudes vacacions
Ara, Affengruber gaudirà d’uns dies de vacacions, ja que va quedar concentrat per a preparar el Mundial al concloure la temporada amb l’Elx. Mentrestant, els seus companys ja han començat la pretemporada esta mateixa setmana. Durant este temps, el futbolista vol desconnectar, encara que haurà d’estar pendent del treball dels seus representants, davant de les ofertes que arriben per a un possible canvi d’aires.
Affengruber, que enllaça dos temporades en l’Elx rendint a un gran nivell, té contracte fins a juny de 2027, per la qual cosa el moment ideal per a un traspàs seria este mateix estiu, ja que a partir de gener seria lliure de negociar la seua eixida gratuïta el que ve. El central compta amb múltiples pretendents de diversos països, inclòs el Bournemouth anglés, que està prop de tancar el fitxatge d’Álvaro Rodríguez.
Quan torne a la ciutat de les palmeres, Affengruber es reincorporarà a la dinàmica de treball amb l’inici de lliga a mitjan agost en ment, encara que el mercat no es tancarà fins a principis de setembre, per la qual cosa queden quasi dos mesos al davant en els quals la situació del defensa austríac s’hauria d’aclarir, bé en forma de traspàs o de negociació per a renovar el seu vincle amb l’entitat il·licitana.
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