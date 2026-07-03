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Compte arrere a l’Alfàs: el festival de cine alça el teló de la gala inaugural amb Agustín Jiménez
L’humorista presenta este dissabte l’acte principal en el qual Eduard Fernández, Miguel Rellán i Luisa Gavasa rebran els Fars de Plata
El camí per a l’inici oficial de la 38a edició del Festival de Cine i Curtmetratges de l’Alfàs del Pi ja ha començat. La Casa de Cultura ultima els preparatius per a una gala inaugural que marcarà l’arrancada d’una nova edició del certamen i que reunirà sobre l’escenari algunes de les figures més destacades del panorama cinematogràfic espanyol. El mestre de cerimònies serà esta vegada l’humorista Agustín Jiménez, que assumirà el paper de presentar un acte el punt àlgid del qual serà l’entrega dels tres Fars de Plata.
La catifa roja tornarà a conduir els protagonistes de la nit fins a l’auditori en una cerimònia que estarà presentada per l’humorista, actor, guionista i monologuista Agustín Jiménez. Amb una àmplia trajectòria en televisió, teatre i cine, i després del seu pas per formats com El club de la comedia, Jiménez serà l’encarregat de conduir una gala en la qual l’humor, l’emoció i la proximitat amb el públic seran protagonistes.
Un dels moments més esperats de la vetlada serà l’entrega dels Fars de Plata, el màxim reconeixement honorífic que concedix el Festival. En esta edició recauran en tres referents de la interpretació espanyola: Eduard Fernández, Miguel Rellán i Luisa Gavasa, les trajectòries dels quals han deixat una profunda empremta en el cine, el teatre i la televisió.
Tres més un
El director del Festival de Cinema de l’Alfàs, Luis Larrodera, ha destacat el privilegi que suposa reunir en la gala inaugural estos quatre noms de reconegut prestigi. Segons ha assenyalat, la presència d’Agustín Jiménez com a mestre de cerimònies i l’homenatge a Eduard Fernández, Miguel Rellán i Luisa Gavasa representen “el millor del nostre cine”. Larrodera ha subratllat que els tres actors són “referents indiscutibles pel seu talent, la seua honestedat i la seua capacitat extraordinària per a emocionar el públic”, per la qual cosa considera que el Far de Plata reconeix una trajectòria àmpliament merescuda.
Així mateix, ha ressaltat que cada un dels homenatjats ha construït una carrera exemplar des del compromís amb la interpretació i el respecte per l’ofici, i ha mostrat la seua satisfacció perquè passen a formar part de la història del Festival i deixen també la seua empremta en el Passeig de la Fama del municipi.
Punt de trobada
Per a Larrodera, la gala de dissabte serà “una nit molt especial, plena d’emoció, de reconeixement i d’agraïment als qui han dedicat tota una vida a engrandir el cine espanyol”. De la mateixa manera, ha valorat l’elecció com a presentador d’Agustín Jiménez, a qui considera un artista amb una gran capacitat per a connectar amb el públic i convertir qualsevol escenari en una autèntica celebració de la cultura i l’humor.
Amb esta cerimònia inaugural, el Festival de Cine i Curtmetratges de l’Alfàs del Pi obrirà oficialment una nova edició que, durant els pròxims dies, tornarà a situar el municipi com un dels principals punts de trobada del cine espanyol i reunirà professionals del sector, creadors i aficionats al sèptim art.
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