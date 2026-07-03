Organitzacions empresarials
Ineca crea un consell assessor “internacional” amb onze alts directius alacantins
L’associació aprofundix en el seu objectiu per a donar visibilitat i fitxa destacats professionals com Asunción Valdés, Manuel Broseta, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría i Alfonso Vegara
El full de ruta que va anunciar el president d’Ineca, Alfredo Millá, pren forma. L’Institut d’Estudis Econòmics alacantí ha constituït el seu consell assessor, que podríem qualificar d’alacantins internacionals d’acord amb la composició. L’associació comptarà amb onze professionals vinculats amb la província d’Alacant amb trajectòries d’èxit en el sector financer, empresarial, mediàtic i institucional.
Des de l’entitat han explicat que l’òrgan naix amb un objectiu concret: ser altaveu dels estudis de l’Institut, reforçar la presència i la projecció d’Alacant en els principals centres de decisió, per tal d’incrementar la seua capacitat d’influència en favor del desenrotllament de la província, i assessorar el mateix think tank en els seus àmbits d’especialització.
El consell assessor l’integren noms de la talla de Manuel Broseta, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría, Asunción Valdés, Alfonso Vegara i el recentment incorporat com a director general d’Estudis, Santiago Carbó. Millá ha assenyalat que “este consell el formen onze persones amb accés a xarxes, institucions i entorns a on els estudis de l’Institut han d’estar presents”.
En l’àmbit financer, el nou òrgan integra Carolina Martínez-Caro, ex-CEO de Julius Baer i consellera independent de diverses cotitzades. L’acompanya en este àmbit Jorge Ramos, responsable de Banca d’Inversió de Citigroup a Espanya i Portugal; així com Remedios Ruiz, ex-vicepresidenta executiva de Riscos de Grupo Santander i actual consellera independent en empreses de diversos sectors. També de la banca hi ha Francisco Uría, director general de l’Institut Espanyol de Banca i Finances en CUNEF Universitat i del Centre d’Anàlisis i Estudis en l’Institut Espanyol d’Analistes i professor de Dret Bancari i dels Mercats de Valors.
Transversalitat i projecció
L’àmbit empresarial i de consultoria està representat per Juan Pedro Moreno, expresident i CEO d’Accenture a Espanya, Portugal i Israel, i actual president del Consell Assessor de Transformació Digital de la Comunitat de Madrid, i Manuel Broseta, president de Broseta Abogados i de la Fundació Conexus.
Del sector mediàtic i de comunicació institucional, el Consell compta amb Carlos Núñez, conseller delegat de Mediapro i ex-president executiu de Prisa Media; Carlos Martínez, VP country manager de Paramount per a Espanya i Portugal; i Asunción Valdés, exdirectora de Comunicació de la Casa Reial, exdirectora de l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya i exdirectora de Telediario 1 d’RTVE.
L’urbanisme i l’anàlisi territorial estan representats per Alfonso Vegara, president de la Fundació Metrópoli. I junt amb ells, Santiago Carbó, catedràtic d’Economia en CUNEF Universitat i director general d’Estudis i Projectes de l’Institut.
El president d’Ineca ha explicat que “el diagnòstic és compartit per tots els membres del Consell: Alacant té falta de visibilitat a Espanya i això llastra la competitivitat, les oportunitats d’inversió del capital nacional i internacional en la província i, per tant, el desenrotllament econòmic i social de la província”. La primera reunió se celebrarà divendres que ve, 10 de juliol, a Elx, en el marc de l’assemblea ordinària d’Ineca.
La constitució d’este consell és la resposta d’Ineca a un dels seus reptes més clars: que el rigor dels seus estudis sobre l’economia alacantina no quede circumscrit al territori. En este context, l’Institut s’ha incorporat recentment a la Fundació Conexus —el president de la qual, Manuel Broseta, forma part també del nou consell— per a donar més presència a les anàlisis sobre l’economia alacantina a Madrid, segons ha indicat l’entitat.
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