Política
Pere Rostoll confirma que concorrerà a les primàries del PSOE per a l’alcaldia de Benidorm
L’aspirant fa el pas en l’assemblea de l’agrupació després d’esperar a la presentació de la candidatura de Morant i demana el suport per a liderar el canvi en la ciutat
Pere Rostoll va anunciar este dijous davant de la militància del PSOE de Benidorm la seua intenció de presentar-se a les primàries per a convertir-se en el candidat socialista a l’alcaldia en les pròximes eleccions municipals. L’aspirant va fer l’anunci durant l’assemblea de l’agrupació local, en la qual va explicar que formalitzarà la seua candidatura una vegada quede aprovat el calendari definitiu del procés intern per part dels òrgans del partit.
Amb este pas, Rostoll es convertix en el segon postulant que fa pública la seua voluntat de liderar el projecte socialista a Benidorm, després de la precampanya que va iniciar Mario Villar fa uns dies per a optar a ser cap de llista en la carrera cap a l’alcaldia de l’Ajuntament de Benidorm.
Rostoll, però, ha defés, en els últims dies, que preferia esperar a la presentació de la candidatura de Diana Morant a la concurrència a primàries de cara a la presidència de la Generalitat Valenciana, abans d’activar públicament el seu projecte, al considerar que havien de respectar-se els temps orgànics de la formació.
Durant la seua intervenció, Rostoll va assegurar que afronta esta nova etapa amb l’objectiu de recuperar el govern municipal per als socialistes. “Dedicaré, a partir d’ara, tota la meua capacitat, energia i il·lusió a aconseguir que Benidorm torne a tindre un govern progressista”, va afirmar davant dels militants.
L’exportaveu municipal va sostindre que ha arribat “el moment de fer un pas avant per a aconseguir un canvi”, convençut que el PSOE pot tornar a governar la ciutat. “Vull recuperar Benidorm per als seus veïns. Eixe és el meu principal objectiu. Una ciutat que cresca sense perdre la seua ànima”.
Rostoll va demanar, a més, la confiança de la militància per a encapçalar el projecte socialista i va assegurar sentir-se preparat per a afrontar el repte de les pròximes eleccions municipals. “Demane la vostra confiança. Jo vos oferisc el meu compromís. Estic preparat, tinc il·lusió i estic convençut de guanyar les pròximes eleccions municipals”, va manifestar Rostoll, que va animar els afiliats a mobilitzar-se i sumar-se a la seua candidatura.
Com a símbol de l’inici d’esta nova etapa, va mostrar una llibreta roja en la qual pretén arreplegar propostes i idees per a construir el programa amb el qual concorrerà a les eleccions. “Construirem un futur que encara no està escrit. I començarem a escriure’l en esta llibreta roja”, va explicar.
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