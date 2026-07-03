Tasques de rescat
Pugen a 29 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela
L’equip START de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) ja ha desplegat el seu hospital de campanya
Redacció
El nombre d’espanyols que han mort en el doble terratrémol de Veneçuela s’ha elevat, en les últimes hores, a 29, a més dels 154 desapareguts i 11 localitzats sota les runes, que centren ara els esforços dels equips de rescat, segons ha informat este divendres el Ministeri d’Afers Exteriors. La dada suposa que dos espanyols més han mort en els sismes, ja que les últimes xifres de víctimes espanyoles que va facilitar dijous Exteriors eren de 27 morts, 137 desapareguts i 11 localitzats sota les runes.
En un missatge que ha publicat en el seu compte en X, José Manuel Albares actualitza la dada de víctimes mortals i trasllada, a més, el seu condol i solidaritat als familiars i amics dels espanyols que han mort. Així mateix, assenyala que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) ha desplegat l’hospital de campanya que es va enviar este dimecres per a ajudar “el poble germà veneçolà”. “L’AECID, amb Veneçuela”, ha escrit Albares davant del desplegament d’esta nova ajuda espanyola, mig centenar de voluntaris que van volar dimecres en un avió de la cooperació espanyola per a instal·lar-hi l’hospital de campanya.
En la mateixa xarxa social, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament informa del desplegament de l’equip START i afig que l’objectiu és “rebre pacients en un termini inferior a 36 hores”. Es tracta de l’equip START (Equip Tècnic d’Ajuda i Resposta en Emergències, grup mèdic preparat per a desplegar-se en menys de 72 hores per a auxiliar en catàstrofes i crisis humanitàries), un hospital de campanya que es dedicarà a donar suport a l’atenció primària d’emergència, la psicològica i procediments quirúrgics o parts.
Des que va succeir la catàstrofe, Exteriors insistix que totes les línies d’emergència consular, que es poden consultar en les xarxes socials del Ministeri i de l’Ambaixada a Caracas, estan obertes i es demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzen.
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