Guerra a Ucraïna
Almenys onze morts i més de quaranta ferits en un nou gran atac rus a Kíiv
Diversos blocs de cases han patit desperfectes i incendis, segons l’alcalde de la capital ucraïnesa
EFE
Almenys onze persones han mort la matinada d’este dilluns i 46 més han resultat ferides en un altre gran atac rus contra Kíiv, segons un balanç provisional publicat pel Servici d’Emergències d’Ucraïna, els efectius del qual continuen buscant víctimes entre les runes d’alguns dels edificis afectats pel bombardeig.
L’alcalde, Vitali Klitxkó, ha informat de danys materials en tres districtes de la capital. Segons l’edil, diversos blocs de cases han patit desperfectes i incendis a causa de l’atac rus. Els servicis de rescat han hagut de traure dels immobles afectats alguns dels seus residents, entre ells xiquets. El canal de Telegram de la Força Aèria havia informat, durant la matinada, de drons i míssils russos dirigint-se cap a Kíiv, a on s’han sentit fortes explosions en les primeres hores de dilluns.
En la vespra, el president ucraïnés, Volodímir Zelenski, va assenyalar que Rússia preparava un nou atac massiu contra Ucraïna després que un altre bombardeig d’estes característiques matara 30 persones en la capital ucraïnesa dijous passat. Zelenski va destacar el fet que l’atac que Rússia preparava i que va acabar duent a terme durant la matinada de dilluns es produïa abans del començament de la cimera anual de l’OTAN que se celebrarà demà i despús-demà a Turquia.
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