Festes
Els Moros i Cristians de Mutxamel donen a conéixer els seus capitans
La presentació pública tindrà lloc el 25 de juliol en el parc del Canyar de les Portelles
Mutxamel calfa motors per als Moros i Cristians que se celebraran el mes de setembre. La Comissió de Festes ha presentat els càrrecs de 2026, edició en la qual els càrrecs recauen en la comparsa Pirates, per part del bàndol de la creu, i en la comparsa Zegries, pel bàndol de la mitja lluna.
En els cristians, el capità serà Ángel Riera Sola; la capitana, María Riera Sola, i el banderer serà Ino Riera García. Pels moros, el capità és Marcos Martínez Sirvent; la capitana, Patricia Martínez Sirvent, i el banderer, Vicente José Martínez Ferrandiz.
Els noms s’han donat a conéixer en l’assemblea general ordinària celebrada en el casal fester, a on també s’han presentat els actes previstos per a les festes: el primer, el programat per al dia del Salvador, que se celebra en el municipi el 6 d’agost.
Un altre dels actes que se celebrarà el mes que ve serà la marató de donació de sang festera, un concert de música festera de la Societat Musical l’Aliança de Mutxamel i la presentació del llibret de festes.
Felicitacions
El president de la Comissió de Festes, Francisco Poveda, va prendre la paraula per a felicitar i donar l’enhorabona tant a les comparses com als càrrecs festers que van ostentar les capitanies l’any 2025.
El dirigent va lloar el treball que van exercir tots ells en els boatos que van exhibir i el “saber estar de tots” en tot moment, fet que va acostar les festes del municipi a tots els espectadors.
L’assemblea va finalitzar amb l’exposició del cartell anunciador, obra de Mercedes González Lloret, de la presentació pública dels càrrecs festers de 2026, que se celebrarà el pròxim dia 25 de juliol en el parc municipal del Canyar de les Portelles.
Cicle fester
“Juntament amb el Salvador amb les banderes en el carrer, l’acte de la presentació és el començament del cicle fester a Mutxamel i el vivim amb molta intensitat i treball”, recorda Poveda.
A l’assemblea va acudir la regidora de Festes, María Loreto Riera, que va valorar la labor de la Comissió de Festes, va donar l’enhorabona als càrrecs de 2025 i va tindre un missatge d’alé per als de 2026.
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