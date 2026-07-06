El MARQ suspén fins a setembre les visites a la Cova de l’Or de Beniarrés per a evitar els mesos de calor
Els pròxims 11 i 12 de juliol seran els últims dies de la temporada i es pot reservar l’entrada o consultar més informació en www.marqalicante.com
El jaciment arqueològic de la Cova de l’Or, situat a Beniarrés, tancarà la seua activitat cultural al públic la setmana que ve i fins al dissabte 12 de setembre per a evitar les altes temperatures de l’estiu. La Fundació CV MARQ gestiona, juntament amb l’Ajuntament de la localitat, esta interessant proposta que oferix al visitant un recorregut complet tant pel Centre d’Interpretació com per l’enclavament mateix.
Com ha explicat el diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, durant estos mesos de tancament està previst iniciar la campanya d’excavacions d’enguany, enfocada a buscar evidències d’art neolític en les parets de la cavitat. L’equip d’investigacions està dirigit per Jorge A. Soler, arqueòleg, conservador especialista en prehistòria i actual director del Museu de Belles Arts Gravina d’Alacant, i l’arqueòloga tècnica de conservació de patrimoni de l’Àrea d’Arquitectura de la Diputació, Consuelo Roca de Togores, amb la col·laboració de l’arqueòloga i investigadora Virginia Barciela, professora del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat d’Alacant.
El Museu de Lloc de la Cova de l’Or compta, des de la temporada passada, amb un nou itinerari lineal d’aproximadament 65 metres de longitud per l’interior de la cavitat, en forma d’anell, que facilita i amplia el seu recorregut, a més de fer-lo més accessible. La visita a l’enclavament comença amb una visita guiada al Centre d’Interpretació, disponible els dissabtes i diumenges a les 9:00 i 11:30 hores, que inclou la projecció d’un vídeo que contextualitza tant el jaciment com el seu entorn paisatgístic i mediambiental. Des d’allí, l’itinerari prosseguix amb autobús —inclòs en el servici oferit— fins a l’inici de la senda que conduïx a la Cova de l’Or.
Declarat bé d’interés cultural, este assentament arqueològic s’obri a 675 metres sobre el nivell de la mar en el vessant meridional del conjunt de relleus que conformen la serra del Benicadell. És un enclavament patrimonial d’enorme importància per al coneixement i per a la investigació del Neolític de la façana mediterrània de la península Ibèrica. La qualitat i significació del material arqueològic que s’ha trobat en les excavacions plantejades des dels anys trenta del s. XX fan veure que constituiria un lloc de referència social per als pobladors d’origen mediterrani que, a mitjan mil·lenni VI aC, van introduir en estes valls la pràctica de l’agricultura i la ramaderia.
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