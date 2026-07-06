Polèmica
El Teatre Principal d’Alacant cancel·la el concert del cantant Beret, acusat d’agressió sexual
El coliseu alacantí emet un comunicat en el qual confirma la suspensió de l’actuació de l’artista sevillà, tot i que no detalla els motius que han portat a prendre esta decisió
Beret no actuarà finalment en el Teatre Principal d’Alacant. El recinte ha anunciat, en un comunicat, la cancel·lació del concert previst per al pròxim 28 d’octubre, corresponent a la gira Lo bello y lo roto. Així mateix, ha informat que l’import de les entrades es retornarà íntegrament als compradors. Sense oferir més explicacions, el Teatre ha assenyalat el següent: “Lamentem comunicar la cancel·lació del concert previst per al 28 d’octubre”.
Tot i que l’organització no ha detallat els motius de la suspensió, la decisió arriba en un context marcat per la polèmica que envolta l’artista sevillà. El passat 11 de juny, Beret va ser detingut per la Policia Nacional per una presumpta agressió sexual que va tindre lloc a Sevilla en abril i posteriorment va quedar en llibertat provisional. La detenció es va produir en la mateixa setmana en què havia actuat davant del papa Lleó XIV a Barcelona.
No és, a més, el primer concert del cantant que es cancel·la en la província. L’Ajuntament d’Elx ja va decidir suspendre el recital que tenia previst oferir el pròxim 10 d’agost dins de les festes patronals, la qual cosa va obligar el bipartit de PP i Vox a moure fitxa de manera ràpida i substituir la seua presència per la de l’artista catalana Lia Kali, una de les veus més especials de la seua generació.
El Teatre Principal d’Alacant ha explicat el procediment per a la devolució de les entrades, els preus de les quals partien de 45 euros i ascendien a 95 euros incloent-hi la possibilitat de poder conéixer l’artista en persona. Els compradors que les van adquirir en la taquilla física podran sol·licitar el reembossament a través del correu informacion@teatroprincipaldealicante.com. En el cas de les compres realitzades per internet, la devolució s’efectuarà automàticament en el mateix compte utilitzat per al pagament.
En el comunicat, l’organització lamenta “profundament” els inconvenients que esta decisió puga ocasionar als seguidors de l’artista. Als seus 29 anys, Beret s’ha consolidat com una de les veus més populars del pop urbà espanyol, amb èxits com Lo siento o Vuelve. La gira cancel·lada servia per a presentar el seu tercer àlbum d’estudi, Lo bello y lo roto, un treball de caràcter íntim i conceptual desenrotllat entre Espanya i l’Argentina.
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