AEROPORT
Volotea volarà diàriament entre Alacant i Astúries durant l’hivern 2026-2027
L’aerolínia passarà de sis a set freqüències setmanals i augmentarà la capacitat de la ruta amb avions de 180 places
Volotea reforçarà la connexió entre l’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández i Astúries durant la temporada d’hivern 2026-2027, que arrancarà el pròxim 25 d’octubre. L’aerolínia espanyola passarà a operar la ruta tots els dies, amb set vols setmanals.
L’increment suposa una millora respecte a la programació anterior, en la qual la connexió comptava amb sis freqüències setmanals. A més, la companyia augmentarà l’oferta de places al substituir l’habitual Airbus A319, de 156 seients, per l’Airbus A320, amb capacitat per a 180 passatgers.
Un 32 % més de seients en novembre
El reforç permetrà passar de 8.160 a 10.800 seients oferits durant el mes de novembre, la qual cosa representa un augment del 32,4 % respecte al mateix mes de 2025.
La ruta amb Astúries es consolida, així, com una de les connexions nacionals de Volotea des d’Alacant, especialment de cara als mesos d’hivern, en què la companyia mantindrà una operativa diària entre els dos aeroports.
Bilbao manté tres vols setmanals
A més de la connexió amb Astúries, Volotea mantindrà, durant la temporada d’hivern, la seua ruta entre Alacant i Bilbao, amb tres freqüències setmanals. Els vols operaran els dilluns, dimecres i divendres.
Durant el període nadalenc, esta connexió es reforçarà amb un vol addicional els diumenges, per la qual cosa passarà, temporalment, a comptar amb quatre freqüències setmanals.
Nantes tornarà per Nadal
Com en temporades anteriors, la companyia també recuperarà la seua connexió entre Alacant i Nantes durant les festes de Nadal. La ruta estarà operativa entre el 18 de desembre i el 6 de gener, amb tres vols setmanals els dilluns, dimecres i divendres.
En total, la programació preveu 14 operacions en esta ruta durant eixe període, fet que reforçarà la connectivitat internacional de l’aeroport alacantí en dates d’alta demanda.
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