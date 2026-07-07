Aterratge d’emergència en l’aeroport d’Alacant-Elx per a atendre un passatger amb una urgència mèdica
El vol, amb trajecte Marsella-Nador, va haver de desviar-se per a rebre assistència mèdica en terra, segons relaten des del compte Controladores Aéreos
Segons ha publicat el compte de controladors aeris espanyols (@controladores), un vol procedent de Marsella amb destinació Nador va haver de desviar-se d’urgència a l’aeroport d’Alacant-Elx per a atendre una urgència mèdica. Segons relaten, un dels passatgers d’este Boeing 737-8AS de Ryanair —operat per Malta Air— va patir uns problemes mèdics importants quan sobrevolava València, fet que va provocar el desviament urgent a l’aeroport alacantí.
Tal com assenyalen des de Controladores Aéreos, van facilitar “el descens continuat i els vam posicionar per a aproximació directa a la pista 10 amb prioritat”, mentres es coordinava amb l’aeroport l’assistència mèdica en terra.
Els controladors aeris s’encarreguen de gestionar el trànsit de les aeronaus per a garantir la seguretat dels vols, ordenar les maniobres en l’espai aeri i coordinar actuacions prioritàries quan es produïx una situació d’emergència.
No han sigut pocs els usuaris que han agraït, a través de xarxes socials, la labor d’estos professionals, que continuen informant de les novetats, de les accions i dels retards a través de les seues xarxes socials.
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