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Aterratge d’emergència en l’aeroport d’Alacant-Elx per a atendre un passatger amb una urgència mèdica

El vol, amb trajecte Marsella-Nador, va haver de desviar-se per a rebre assistència mèdica en terra, segons relaten des del compte Controladores Aéreos

L’aeroport d’Alacant-Elx bat el seu rècord de passatgers en maig

L’aeroport d’Alacant-Elx bat el seu rècord de passatgers en maig

INFORMACIÓNTV

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Segons ha publicat el compte de controladors aeris espanyols (@controladores), un vol procedent de Marsella amb destinació Nador va haver de desviar-se d’urgència a l’aeroport d’Alacant-Elx per a atendre una urgència mèdica. Segons relaten, un dels passatgers d’este Boeing 737-8AS de Ryanair —operat per Malta Air— va patir uns problemes mèdics importants quan sobrevolava València, fet que va provocar el desviament urgent a l’aeroport alacantí.

Tal com assenyalen des de Controladores Aéreos, van facilitar “el descens continuat i els vam posicionar per a aproximació directa a la pista 10 amb prioritat”, mentres es coordinava amb l’aeroport l’assistència mèdica en terra.

Els controladors aeris s’encarreguen de gestionar el trànsit de les aeronaus per a garantir la seguretat dels vols, ordenar les maniobres en l’espai aeri i coordinar actuacions prioritàries quan es produïx una situació d’emergència.

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