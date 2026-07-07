Lluita contra el canvi climàtic
La Generalitat destinarà 50 milions a infraestructures verdes a Alacant per a atenuar els efectes de les danes
Raúl Mérida recorda que, per cada grau addicional de temperatura, augmenta un 7 % la condensació d’aigua i la possibilitat de pluges torrencials
La Generalitat destinarà 50 milions d’euros a la província d’Alacant dins del pla d’infraestructures verdes que està desenrotllant per a fer front a les conseqüències del canvi climàtic i atenuar les conseqüències de fenòmens com les danes.
Així ho ha anunciat el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raúl Mérida, després de reunir-se amb la patronal alacantina dels constructors d’obra pública, Fopa. Una trobada en la qual també s’han abordat altres qüestions, com l’augment de licitacions desertes per l’augment de costos derivats de la dana.
Mérida ha recordat que el canvi climàtic suposa “una bomba de rellotgeria” per a territoris com el de la Comunitat Valenciana i ha assenyalat que este mateix dimarts s’ha tornat a batre un nou rècord de temperatura de l’aigua en el Mediterrani, segons els mesuraments de les boies situades en els ports de l’autonomia. “Cada grau que augmenta (la temperatura mesurada) per la boia significa un 7 % més de condensació en l’atmosfera i això es traduirà en fortes pluges quan arriben els mesos d’octubre, novembre i desembre”, ha apuntat Mérida.
Un risc que, des de la Generalitat, han decidit contrarestar amb tota una sèrie de noves infraestructures verdes, que permeten gestionar eixes pluges torrencials de manera que es minimitzen els danys ocasionats. Així, fins a la data, el Govern valencià ja té sobre la taula fins a tres projectes amb este objectiu en la província d’Alacant, els quals sumen un pressupost conjunt superior als 50 milions d’euros.
Els projectes
El primer és el corredor verd del Montnegre, per al qual es preveuen 15 milions d’euros. Es tracta d’un projecte de 22 quilòmetres que unix el pantà de Tibi amb el Campello. Una iniciativa que preveu actuacions per a la laminació d’aigua davant de possibles avingudes o l’eliminació d’espècies invasores perquè el llit recupere la seua funció de protecció davant de riuades.
De la mateixa manera, el futur parc fluvial entre Sant Joan d’Alacant i Mutxamel augmentarà la capacitat dels conductes d’aigües pluvials per a evitar inundacions locals. Com a novetat ambiental, inclou tres basses de decantació que milloren la qualitat de l’aigua abans que esta arribe a les platges de l’Albufereta o el Postiguet, ja que eliminen greixos i olis. El pressupost estimat és d’uns 11,5 milions d’euros.
Finalment, també es treballa en un projecte per a augmentar la capacitat de conducció de l’aigua a Orihuela, amb una actuació que s’allarga al llarg de 25 quilòmetres i que també suposarà una renaturalització de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Detenidos por vender como salvaje pescado robado con restos de medicamentos en la lonja de Santa Pola
- La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros