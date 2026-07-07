Successos
Un incendi en les cambres frigorífiques d’una nau de Santa Pola mobilitza quatre parcs de bombers
Les flames s’han originat de matinada i, tot i que s’ha donat per estabilitzat a les 6:40 h, els efectius continuen en el lloc dels fets
Un incendi declarat esta passada matinada en una nau industrial de Santa Pola dedicada al sector carni, situada en el carrer Marmolistas del polígon industrial In-2, ha mobilitzat quatre parcs de bombers del Consorci Provincial, i, tot i que s’ha donat per estabilitzat a les 6:42 hores, els efectius continuen en el lloc dels fets.
Coberta
L’avís es va rebre a les 2:59 hores després que les flames s’originaren en l’interior de la nau, concretament en les cambres frigorífiques, a on la intensa acumulació de fum s’ha propagat ràpidament.
L’elevada temperatura ha provocat, a més, el col·lapse d’una part de la coberta de l’edifici, al veure’s afectada l’estructura del sostre, però no hi ha ferits.
Operatiu
En l’operatiu han participat una unitat de comandament i direcció (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodrissa pesada (BNP), una autoescala (AEA) i un contenidor d’aire. A més, hi han intervingut un suboficial, un sergent, dos caps i nou bombers pertanyents als parcs d’Elx, Crevillent, Torrevieja i Sant Vicent del Raspeig.
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