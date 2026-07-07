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Un incendi en les cambres frigorífiques d’una nau de Santa Pola mobilitza quatre parcs de bombers

Les flames s’han originat de matinada i, tot i que s’ha donat per estabilitzat a les 6:40 h, els efectius continuen en el lloc dels fets

Així ha sigut l’incendi d’una nau càrnia a Santa Pola

Així ha sigut l’incendi d’una nau càrnia a Santa Pola

INFORMACIÓN

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Un incendi declarat esta passada matinada en una nau industrial de Santa Pola dedicada al sector carni, situada en el carrer Marmolistas del polígon industrial In-2, ha mobilitzat quatre parcs de bombers del Consorci Provincial, i, tot i que s’ha donat per estabilitzat a les 6:42 hores, els efectius continuen en el lloc dels fets.

Coberta

L’avís es va rebre a les 2:59 hores després que les flames s’originaren en l’interior de la nau, concretament en les cambres frigorífiques, a on la intensa acumulació de fum s’ha propagat ràpidament.

Un bombero durante la intervención en la nave de Santa Pola

Un bomber durant la intervenció en la nau de Santa Pola / INFORMACIÓN

L’elevada temperatura ha provocat, a més, el col·lapse d’una part de la coberta de l’edifici, al veure’s afectada l’estructura del sostre, però no hi ha ferits.

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Operatiu

En l’operatiu han participat una unitat de comandament i direcció (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodrissa pesada (BNP), una autoescala (AEA) i un contenidor d’aire. A més, hi han intervingut un suboficial, un sergent, dos caps i nou bombers pertanyents als parcs d’Elx, Crevillent, Torrevieja i Sant Vicent del Raspeig.

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