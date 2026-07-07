L’Ajuntament d’Elda millora i amplia el servici de teleassistència domiciliària per a parar atenció en la ciutat a 130 persones majors no dependents
Es tracta d’una prestació oferida per l’IMSSE que s’emmarca, al costat d’altres servicis, en l’Estratègia municipal d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada
L’Ajuntament d’Elda, mitjançant la Regidoria de Benestar Social, ha augmentat i millorat el servici de teleassistència domiciliària per a parar atenció a 130 persones. Així ho ha anunciat el regidor de l’àrea, David Guardiola, que ha recordat que, “des del 2 de novembre de 2020, l’Ajuntament d’Elda garantix a les persones majors no dependents que ja no tenen accés al servici de teleassistència domiciliària, que puguen continuar rebent esta prestació”.
El servici de teleassistència, juntament amb altres servicis, es troba emmarcat en el context dels servicis socials d’atenció primària i en l’Estratègia municipal d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada de l’IMSSE com a prestació tècnica d’atenció i suport personalitzat.
David Guardiola ha explicat que “l’Ajuntament d’Elda prioritza la prestació d’este servici com un recurs complementari al suport domiciliari, que evita internaments innecessaris, afavorix el contacte amb l’entorn social i familiar i, en definitiva, millora la qualitat de vida de les persones majors, a més d’assegurar la intervenció immediata i especialitzada durant 24 hores davant de qualsevol situació d’emergència, soledat o estat de risc en què es puguen trobar les persones usuàries del servici”.
Fins al passat 30 de juny, este servici el prestava Creu Roja, i, després de la nova licitació, el servici l’oferix l’empresa Quaviate Servicios Asistenciales (DOMUSVI). Amb la nova licitació, es dona cobertura a més persones beneficiàries, al passar de 61 usuaris a 130.
La teleassistència domiciliària és un servici d’atenció ininterrompuda que, a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic, situat en un centre d’atenció i en el domicili de les persones usuàries, permet a les persones majors i/o amb diversitat funcional, amb només accionar el botó del dispositiu que porten de manera permanent, rebre atenció verbal “mans lliures” durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
El sistema està connectat amb un centre, atés per personal especialitzat, per a donar resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials propis de la persona usuària o existents en la comunitat.
El servici possibilita a les persones majors i a les persones amb diversitat funcional que no necessiten atenció permanent i presencial de terceres persones, tindre la seguretat que, davant d’una crisi d’angoixa, soledat, caigudes, emergències sanitàries o accidents domèstics, puguen contactar de manera immediata amb un centre d’atenció que solucionarà de manera immediata la necessitat presentada, la qual cosa afavorix l’autonomia personal de la persona usuària i la seua permanència en el seu propi domicili.
Finalment, i seguint amb la línia estratègica d’atenció especifica a les persones majors, este servici es complementa amb l’adjudicació dels servicis “Menjar a casa” i “Major a casa”, amb un total de 50 places, 25 en cada servici.
Cal recordar que el servici “Menjar a casa” consistix en l’elaboració i el repartiment de dinars saludables en el domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat de millorar la seua nutrició i contribuir de manera decisiva a la salut, al benestar i a la qualitat de vida de les persones majors.
El servici “Major a casa” comprén, a més de l’elaboració i el repartiment de dinars saludables, un conjunt de servicis i subministraments relacionats entre si, la finalitat dels quals és que les persones beneficiàries que presenten una situació d’especial vulnerabilitat puguen continuar vivint en la seua pròpia casa.
- Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas
- Detenidos por vender como salvaje pescado robado con restos de medicamentos en la lonja de Santa Pola
- La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros