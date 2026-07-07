Elx CF
L’elogi de Sarabia a Affengruber en ple Mundial: “Hauria d’haver jugat, sens dubte”
L’exentrenador de l’Elx, comentarista de DAZN, mostra la seua disconformitat pel “zero” del central austríac
Eder Sarabia, entrenador de l’Elx entre 2024 i 2026, ha volgut prendre’s un temps sabàtic per a desconnectar del futbol, però, quan u porta este esport en les venes, és impossible allunyar-se’n del tot. Per això, el tècnic basc ha sorprés en ple Mundial com a fitxatge d’última hora de DAZN per a comentar i analitzar partits de les eliminatòries.
Sarabia va debutar en el partit entre el Brasil i Noruega d’octaus de final, en el qual els europeus, de la mà de Haaland, van protagonitzar la sorpresa a l’eliminar la pentacampiona mundial i allargar una sequera que la canarinha arrossega des de 2002, quan va alçar este trofeu per última vegada.
Durant la retransmissió, a més de seguir el xoc minuciosament, Sarabia també va ser qüestionat sobre qüestions relacionades amb l’Elx i el que l’envolta. Entre estes, un tema que estarà d’actualitat durant l’estiu: David Affengruber.
El central austríac ha sigut l’únic representant de l’Elx en el Mundial, encara que no ha tingut minuts en cap dels quatre partits de la seua selecció, per decisió tècnica. Ralf Rangnick no li va donar oportunitats ni en la fase de grups contra Jordània, l’Argentina i Algèria; ni en l’eliminatòria de setzens de final contra Espanya, en la qual l’equip centreeuropeu va quedar eliminat.
Si algú coneix bé Affengruber, almenys a Espanya, eixe és Sarabia, que l’ha tingut com a jugador en els dos anys que l’ex del Sturm Graz fa que està en el nostre país. Ara, fins a finals d’agost, el futbolista és una de les joies del mercat i ha despertat l’interés de nombrosos equips europeus.
Sarabia parla clar
Sobre la seua absència total sobre el verd en els partits d’este Mundial, Sarabia va ser més clar que corporativista. Amb la sinceritat que sol caracteritzar-lo, l’exentrenador de l’Elx es va mostrar bastant crític amb la decisió de Rangnick este últim mes.
“Respecte (Rangnick), perquè no tinc tota la informació, però, per a mi, Affengruber podia haver jugat i donar un gran rendiment. Sens dubte”, va comentar Sarabia, durant el Brasil-Noruega, al ser qüestionat sobre qui fou el seu jugador entre 2024 i 2026.
Ara, Affengruber ja està de vacacions i queda per veure com es resol el seu futur quan es reincorpore a la pretemporada de l’Elx, prop ja del mes d’agost, uns dies en què des de les oficines s’estudiaran totes les ofertes que arriben, tot i que no hi ha cap necessitat de vendre. I molt menys a un preu per davall del bon rendiment i progressió que presenta un jugador com l’austríac…, malgrat no haver gaudit de protagonisme en el Mundial.
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