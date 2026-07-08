Segona divisió
L’Eldense continua reforçant-se: arriba Mariano Carmona
Els blaugranes apuntalen l’atac amb este futbolista, que recala en qualitat de cedit pel Còrdova
L’Eldense, que esta mateixa setmana ha tornat als entrenaments, continua planificant la temporada 2026-2027 en Segona Divisió, després de l’ascens que va aconseguir fa unes setmanes des de Primera RFEF.
I ho fa a un ritme ràpid d’anuncis de fitxatges. Este dimecres ha confirmat el del davanter Mariano Carmona, que arriba cedit pel Còrdova fins a juny de 2027 i es convertix així en el quint fitxatge anunciat esta setmana.
Eldense i Còrdova han arribat a un acord per a este préstec, que és el segon de l’estiu en esta direcció, ja que fa uns dies es va confirmar la continuïtat del porter Ramón Vila, després de renovar amb l’entitat califal i prorrogar la cessió que ja es va dur a terme també la temporada passada, amb un rendiment excel·lent.
Així és Mariano Carmona
“Mariano Carmona és un davanter potent, dinàmic i amb molta mobilitat, capaç de desimboldre’s tant com a referència ofensiva com partint des de qualsevol de les bandes. Destaca per la seua capacitat per a atacar els espais, la intensitat en la pressió i el compromís amb el treball col·lectiu. Amb bon físic i presència en l’àrea, aporta profunditat, verticalitat i amenaça constant sobre la defensa rival”, assenyala el comunicat oficial emés per l’Eldense per a anunciar el fitxatge.
Carmona, de 25 anys, va arribar a debutar amb el primer equip del Múrcia en la temporada 2023-2024, per a posteriorment fitxar pel Còria, a on va anotar 13 gols en la 2024-2025. El curs passat, després d’incorporar-se a la disciplina del Còrdova, va ser cedit a l’Alcorcón, de Primera RFEF, a on va disputar 31 partits de lliga i va veure porteria en sis ocasions.
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