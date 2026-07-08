Festes
El Museu de Fogueres d’Alacant reobri quatre mesos després amb la sala central encara tancada
La instal·lació municipal reprén l’horari habitual després que el despreniment d’una claraboia danyara, el mes de març passat, alguns dels ninots més antics, que seguixen pendents de reparació
Alacant recupera el Museu de Fogueres, tot i que amb la sala central tancada. L’Ajuntament ha reobert l’exposició esta setmana, quatre mesos després de l’accident que va danyar alguns dels ninots més antics, mentres el Gremi d’Artistes continua esperant autorització per a procedir a restaurar-los. El Govern local, per la seua banda, afirma que espera la indemnització de l’assegurança municipal per a escometre la rehabilitació.
L’exposició, situada en la Casa de la Festa, ha reobert esta mateixa setmana, segons ha assenyalat la regidora de Festes, Cristina Cutanda. La també portaveu del Govern de Luis Barcala informava que el museu romandrà, ara com ara, amb la sala central clausurada, fins que es reparen els danys que va ocasionar el despreniment d’una claraboia el mes de març passat.
A l’espera del contracte
L’Ajuntament d’Alacant va anunciar, el mes de març passat, que recorrerà a un contracte d’urgència per a reparar els danys que la dana que es va produir llavors va causar en la Casa de la Festa, i que van afectar diversos ninots indultats de l’exposició municipal. Segons va confirmar la regidora de l’àrea, Cristina Cutanda, el trencament d’un tendal i de la claraboia que cobria la sala va afectar mitja desena de figures.
“Els servicis de Bombers i Policia Local van detectar que s’havia després un tendal de la part superior de l’edifici a causa de les ratxes de vent i l’acumulació d’aigua, la qual cosa va afectar la claraboia i va provocar el trencament. Això el que ha fet ha sigut humitejar els cinc ninots que estaven just davall, la majoria obra de Pedro Soriano”, va avançar Cutanda després de l’accident.
Les obres: de la sirena al cavall
Entre les figures més afectades hi ha una peça elaborada per Pedro Soriano per a la comissió de Santa Isabel l’any 1993. El ninot, que representava una sirena, comptava amb el rostre d’Olga Esplá, en aquell moment bellea de la foguera. “Era molt guapa i li vaig posar al ninot la seua cara”, ha comentat l’artista.
Una altra de les peces afectades ha sigut el cavall, obra de Ramón Marco, que va ser ninot indultat l’any 1987 i que formava part de la comissió Ciudad de Asís. La peça, un homenatge a la monarquia, portava, a lloms del corser, la figura del rei Felip VI (llavors príncep) i de la seua germana la infanta Helena.
Quant a l’estat dels ninots, Soriano també ha manifestat el seu desig de poder accedir a la sala com més prompte millor per a evitar danys majors: “No pot ser que es tapen amb plàstic, això causa més humitat. Cal apartar les peces perquè es puga treballar en el museu, però s’han de secar a l’aire”, ha defés.
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