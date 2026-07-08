Obert el termini
Pots ser el dissenyador del pròxim cartell del Festival de Cine d’Alacant: el certamen cinematogràfic obri la convocatòria
L’organització del festival fa públiques les bases del concurs que triarà la imatge de la pròxima edició del certamen cinematogràfic, que estarà obert fins al 9 de gener de l’any que ve
La 24a edició del Festival Internacional de Cine d’Alacant, que se celebrarà del 24 al 30 d’abril de 2027, ja busca la imatge que representarà el certamen l’any que ve. L’organització ha obert la convocatòria del concurs per a seleccionar el cartell anunciador d’esta nova edició i que servirà de relleu del d’enguany, titulat La llum que projecta històries i seleccionat entre 330 propostes que es van presentar a concurs.
Les bases, que ja poden consultar-se en la pàgina web del festival, establixen que el cartell haurà de reflectir l’esperit del certamen, difonent la cultura cinematogràfica i reivindicant el treball de realitzadors nacionals i internacionals, a més de transmetre el vincle d’Alacant amb el sèptim art. Podran participar-hi artistes, dissenyadors i creadors residents a Espanya amb un màxim de tres propostes cada un d’ells.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i no haver sigut premiades amb anterioritat. El certamen, que tindrà l’ús exclusiu de la peça guanyadora, entregarà un premi econòmic de 1.200 euros al cartell triat. D’esta manera, l’obra seleccionada es convertirà en la imatge oficial del Festival de Cine d’Alacant i protagonitzarà totes les accions de comunicació de la seua 24a edició, de manera que apareixerà en suports com cartelleria, xarxes socials, pàgina web, publicitat i publicacions del certamen.
Data límit de participació
Com estipulen les bases del concurs, el termini de presentació d’originals romandrà obert del 8 de juliol de 2026 al 9 de gener de l’any que ve, amb la qual cosa es deixa mig any de marge perquè hi participen tots els interessats. El guanyador del cartell oficial de la 24a edició es donarà a conéixer la setmana del 25 de gener del 2027. “Volem trobar la imatge que identifique la pròxima edició del Festival Internacional de Cine d’Alacant”, apunta Vicente Seva, director del certamen.
D’esta manera, dona alguna pista i assegura que el jurat encarregat de la deliberació buscarà “una proposta que reflectisca l’essència del cine, de la cultura i de la trajectòria d’un certamen que fa més de dos dècades que impulsa el sèptim art”. D’altra banda, destaca que esta convocatòria “reunix un major nombre de participants cada any i destaca per la qualitat, la creativitat i l’originalitat de les obres presentades. Confiem que esta nova edició torne a sorprendre’ns amb propostes innovadores i de gran nivell artístic”.
El Festival Internacional de Cine d’Alacant compta amb el suport de la Diputació Provincial d’Alacant, l’Ajuntament d’Alacant, Alicante City & Beach, Casa Mediterrani, À Punt Radiotelevisió Valenciana i altres empreses col·laboradores. Tota la informació relativa a la presentació de dissenys pot consultar-se en la pàgina web del festival cinematogràfic (www.festivaldealicante.com).
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