Pugen a 36 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela

El nombre d’espanyols que han mort en el doble terratrémol de Veneçuela s’ha elevat a 36, amb 138 persones desaparegudes i 11 de localitzades sota les runes, a on se centren ara els esforços dels equips de rescat, segons ha informat este dimecres el Ministeri d’Afers Exteriors.

Fonts del Ministeri d’Afers Exteriors han informat d’una nova defunció en les últimes hores, fins a arribar a les 36 confirmades, i han rebaixat en dos el nombre de desapareguts.

Noticias relacionadas

Exteriors recorda que totes les línies d’emergència consular, que es poden consultar en les xarxes socials del Ministeri i de l’Ambaixada a Caracas, estan obertes i demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzen.