Nomenament
Relleu en la secretaria general de la CEV Alacant: Reme Cerdán es convertix en la mà dreta de César Quintanilla
La Junta Directiva de la patronal alacantina ha aprovat, este dimecres, el canvi a proposta del president
Nou canvi en la patronal alacantina. Segons un comunicat, la Junta Directiva de la CEV Alacant ha aprovat, este dimecres, la designació de Reme Cerdán Plá com a nova secretària provincial de l’organització en substitució d’Ana Gosálvez. El relleu és una proposta del president, César Quintanilla, i Cerdán es convertix en la tercera persona a ocupar el càrrec des que es va crear la nova organització empresarial.
La nova responsable ja formava part de l’equip de direcció del carrer Orense. Des de la CEV, Quintanilla ha destacat que este nomenament respon a l’objectiu de “continuar enfortint l’organització amb un perfil que coneix perfectament el funcionament de la Confederació, la realitat empresarial del nostre territori i els reptes que afronten les empreses alacantines”.
Reme Cerdán és llicenciada en Economia per la Universitat d’Alacant i compta amb un màster en Direcció i Gestió d’Empreses i un altre en Direcció i Gestió de Recursos Humans. La fins ara tècnica està vinculada a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana des de març de 2022, quan s’hi va incorporar com a coordinadora. A més, en 2023 va assumir la secretaria tècnica de la Comissió de Turisme de la CEV.
Reme Cerdán succeïx en el càrrec Ana Gosálvez, a qui la Junta Directiva li ha agraït el treball que ha dut a terme durant la seua etapa al capdavant de la secretaria provincial, des de juny de 2023.
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