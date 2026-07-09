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Altes temperatures

Benissa registra esta nit la temperatura més alta de tota la Comunitat Valenciana

Avamet confirma una màxima de 37 graus en la comarca de la Marina Alta

Les onades de calor es desplacen cada vegada més lentament i per això duren més

Les onades de calor es desplacen cada vegada més lentament i per això duren més / AP

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Mar Navarro

L’alerta taronja per la segona gran onada de calor a Espanya ha deixat, esta nit, temperatures altes, segons les dades que ha publicat l’Associació Valenciana de Meteorologia. Este dijous, Aemet manté activat l’avís taronja per temperatures altes en el litoral sud de València i litoral nord d’Alacant. A més, Emergències ha activat el nivell extrem de risc d’incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana.

Segons les dades registrades per Avamet, esta nit a Benissa s’han registrat 37 graus a les 0:30 hores. Esta localitat encapçala la llista de municipis que destaquen per les altes temperatures durant la matinada.

Les poblacions que han superat els 30 graus esta nit

Els següents municipis en el llistat són Calp i Parcent, amb una màxima de 35 graus. Avamet ha destacat, a més, municipis com l’Olleria, Aielo de Malferit, Alcoi, Ontinyent, Albaida, Orihuela, Ayora, Petrer o Serra, entre altres, que han batut la mínima de 30. A més, en les tres capitals, la temperatura ha oscil·lat entre els 28-29 graus, igual que a Catarroja, Cullera, Onda, Novelda, Casinos, Villena, Altura, Xàtiva i Requena. És ja el quart dia de l’onada de calor que afecta el nostre país.

Esta és la previsió per a hui

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha establit per a este dijous, quart dia de l’onada de calor, l’avís taronja (perill important) per temperatures màximes de 41 graus en l’interior sud de València, de 40 graus en el litoral sud de València i de 39 graus en el litoral d’Alacant i en l’interior nord de València.

A més, s’establix avís groc (perill baix) en l’interior d’Alacant per màximes de 39 graus, en el litoral nord de València i l’interior sud de Castelló per màximes de 37 graus, i en el litoral sud de Castelló per màximes de 36 graus.

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El nivell de preemergència de risc d’incendis forestals és extrem en tota la Comunitat Valenciana, amb risc alt de tempestes seques en l’interior de Castelló i la possibilitat també que es produïsquen en el litoral de Castelló.

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Fuente: Levante - EMV

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