Calp finalitza la instal·lació dels fondejos ecològics que evitaran que les embarcacions danyen la prada de posidònia
L’Ajuntament instal·la 20 sistemes de baix impacte al Cantal Roig i en la cala del Penyal per a protegir les prades de posidònia i Cymodocea nodosa del fondeig d’embarcacions.
L’Ajuntament de Calp ha finalitzat ja la instal·lació dels fondejos ecològics en la platja del Cantal Roig i en la cala del Penyal amb l’objectiu que les embarcacions s’amarren a estos sistemes de baix impacte i evitar, així, danyar les prades de posidònia.
L’alcaldessa de Calp, Ana Sala, i el regidor de Medi Ambient i Platges, Pere Moll, han visitat, este matí, la zona en la qual s’han instal·lat estes boies ecològiques amb la finalitat de conéixer esta infraestructura i el seu funcionament.
En total s’han instal·lat 20 sistemes de fondeig, 10 enfront de la platja del Cantal Roig i 10 enfront de la cala del Penyal, en la zona sud de la platja de la Fossa, dos àrees amb gran afluència d’embarcacions d’esbarjo. A més, en estes platges hi ha prades de dos fanerògames marines protegides, la Cymodocea nodosa en la platja del Cantal Roig i la posidònia oceànica en la Fossa, considerades les dos plantes marines més importants del Mediterrani.
Les dos espècies estan incloses en el decret del Consell per a la conservació de prades de fanerògames marines a la Comunitat Valenciana, que establix que el fondeig sobre estes prades d’alt valor només serà possible utilitzant sistemes de baix impacte.
Estos sistemes de fondeig estan formats per una boia en superfície per a l’amarrament de les embarcacions, unida a una estructura fixada al fons marí mitjançant una base de fondeig. Esta base, a més de garantir l’estabilitat del sistema, actua com a biòtop i refugi ecològic, la qual cosa afavorix l’increment de la biodiversitat de l’entorn.
“Estes estructures substituiran els fondejos tradicionals, que provocaven un deteriorament greu en les fanerògames protegides, un hàbitat marí clau per a la biodiversitat i qualitat de les aigües. Al mateix temps, estos sistemes ecològics de baix impacte es convertiran en autèntiques guarderies de peixos i zones de cria segures”, ha assenyalat el regidor Pere Moll.
Els treballs, dels quals s’ha encarregat l’empresa Sealand On Offshore Services, SL, es van adjudicar per un import de 42.000 euros. Es tracta d’un projecte que forma part del Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) de Calp, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb fons Next GenerationEU.
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