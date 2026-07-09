Patrimoni
Compromís anuncia “batalla” perquè els alacantins no paguen per visitar la futura exposició de Las Cigarreras
La coalició presentarà una esmena a l’ordenança reguladora del cobrament perquè les persones empadronades en la ciutat puguen accedir lliurement a les noves sales de la Casa de Misericòrdia
Compromís vol impedir que els alacantins paguen per accedir a la futura sala d’exposicions que l’Ajuntament d’Alacant planteja per a la Casa de la Misericòrdia, en Las Cigarreras. Els valencianistes creuen que els 13 milions d’euros que han costat les obres de rehabilitació són un “pagament suficient” i plantegen una esmena a l’ordenança reguladora de l’accés al museu perquè les persones empadronades en la ciutat estiguen exemptes dels 10 euros que ha fixat el Govern de Luis Barcala per al públic general.
“No repagarem. No es pot rebutjar la implantació d’una taxa turística i que els alacantins, que hem pagat ja 13 milions d’euros, hàgem de tornar a pagar”, ha lamentat Rafa Mas, portaveu de Compromís, este dijous.
L’edil valencianista recorda que la Casa de la Misericòrdia “es va dissenyar per a recuperar el patrimoni, cosir els barris i crear un centre social, cultural i comunitari”, i que es va dur a terme en un procés participatiu amb 79 associacions. “Tot això s’ha tirat al fem i mai es va dir que els alacantins pagarien per entrar”, ha afegit Mas.
El portaveu de Compromís comprén que “cal mantindre l’edifici, costejar les exposicions i pagar els treballadors”, però insistix que “la cultura ha de ser accessible per a tothom”. Per això, ha anunciat la presentació d’una esmena “perquè tot alacantí o persona que acredite que viu a Alacant no pague absolutament res”.
A més, ha advertit que si el PP no l’accepta, la seua formació emprendrà una sèrie d’accions, com l’arreplega de firmes, en contra del cobrament: “Batallarem perquè no es pague per accedir a Las Cigarreras; que paguen els turistes, però no els alacantins”, ha conclòs Mas.
Preus
D’acord amb l’esborrany de l’ordenança, que haurà de ser ratificada pel ple després de la seua exposició pública, es preveu un preu general de l’entrada de 10 euros; un de reduït de 5 euros per a famílies nombroses, menors d’entre 11 i 17 anys, jóvens entre 18 i 30 anys que siguen titulars del Carnet Jove o del d’estudiant; i majors de 65 anys. A més, també es preveu la gratuïtat per a menors de 10 anys i per a persones amb discapacitat física o psíquica.
Les audioguies, per la seua banda, es posaran a la venda per un preu simbòlic d’un euro, i la visita guiada per tres, la qual cosa permetrà al museu, segons estimacions, ingressar més de 3 milions d’euros durant el període 2026-2029. Així mateix, s’ha plantejat establir un dia de portes obertes els dimarts laborables, en horari de 17 a 20 hores, en els quals els interessats també podran acudir sense cap cost, encara que la gratuïtat no s’aplica a les audioguies ni a les visites guiades.
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