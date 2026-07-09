Literatura
Murakami va perdre 17 quilos mentres escrivia la seua última novel·la
L’escriptor japonés revela que “a penes podia caminar i no tenia ganes d’escriure res”, però celebra que ja està completament recuperat d’una malaltia de la qual no ha donat més detalls
EFE
L’escriptor japonés Haruki Murakami ha revelat que, durant l’escriptura de la seua última novel·la, que es va publicar la setmana passada al Japó, va emmalaltir i va perdre 17 quilos, però ha aclarit que ja s’ha recuperat, segons ha explicat en una entrevista que publica este dijous l’agència de notícies Kyodo.
Murakami ha relatat que “a penes podia caminar i no tenia ganes d’escriure res”. “Em preguntava si seria capaç de fer alguna cosa que valguera la pena, si podria tornar a escriure alguna vegada. Però, després de rebre l’alta i recuperar el meu pes habitual, vaig sentir de nou el desig d’escriure, i això em va fer immensament feliç”, ha declarat. “No sé quant de temps més viuré, però vull continuar escrivint. Des que em vaig recuperar de la malaltia, eixe desig s’ha fet encara més fort”, expressava el referent de la literatura contemporània nipona, nascut en la ciutat de Kyoto en 1949, que no ha volgut donar detalls sobre la malaltia.
Segons ha dit en l’entrevista, espera que “eixa sensació d’alegria i optimisme renovat es perceba en esta novel·la”, ja que fins ara li agradaven les històries amb final obert, però esta vegada ha volgut donar-li un desenllaç.
L’última novel·la de Murakami, La història de Kaho, va arribar divendres passat a les llibreries del país asiàtic i és el primer llibre de l’autor amb una protagonista dona. Este títol s’editarà en castellà de la mà de Tusquets Editores en la primavera de 2027. L’escriptor japonés compta amb llibres reconeguts com Tòquio Blues (1987), El meu amor Sputnik (1999) o Kafka a la platja (2002), que s’han traduït a més de mig centenar d’idiomes. Candidat etern al Nobel de literatura, posseïx guardons com el Franz Kafka o el Princesa d’Astúries d’Espanya de les Lletres 2023.
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