Elx CF
El Pafos deté l’eixida de Diaby de l’Elx a Xipre
El futbolista tenia avançat el seu fitxatge…, amb versions contradictòries sobre la marxa enrere
L’actualitat de mercat de l’Elx, sense cares noves encara per a la temporada 2025-2026, ve marcada també per una “operació eixida” en la qual el treball principal de la direcció esportiva franjaverda està encaminat a trobar acomodament als futbolistes amb els quals ni Martín Anselmi ni l’entitat compten de cara al futur pròxim.
Un d’ells és el central Bambo Diaby, que no va iniciar el treball de pretemporada, ja que està perfilant la seua eixida, en el seu cas al Pafos xipriota. Una operació que, en principi, estava acordada entre totes les parts i que no ha cristal·litzat, segons ha comunicat la premsa d’aquell país, perquè el defensa català no ha superat la revisió mèdica habitual prèvia a cada fitxatge. Per la seua banda, l’entorn del jugador oferix una altra versió, la de la no acceptació de les condicions econòmiques inicialment pactades en l’acord.
Se li continua buscant eixida
Després de frustrar-se la seua eixida a Xipre, Diaby es posarà a les ordes d’Anselmi fins que aparega una altra eixida professional que li interesse. Els problemes físics han sigut un maldecap per al jugador durant l’any i mig que ha lluït la franja verda, entre la temporada 2024-2025 i fins al mes de gener de la passada.
Diaby va aterrar en l’Elx amb el peu dret, desplegant un poder físic que li auguraven ser una peça important en Segona Divisió. No obstant això, amb el pas dels mesos i la reiteració de xicotetes lesions, el central va anar perdent protagonisme, fins al punt d’acabar participant en 22 partits de lliga. El curs passat, en Primera, el seu protagonisme es va reduir i va ser cedit al Granada, de la categoria de plata, per a la segona volta, a on únicament va jugar huit encontres.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales