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Elx CF

El Pafos deté l’eixida de Diaby de l’Elx a Xipre

El futbolista tenia avançat el seu fitxatge…, amb versions contradictòries sobre la marxa enrere

Bambo Diaby porta el braçalet de capità durant un partit, esta temporada

Bambo Diaby porta el braçalet de capità durant un partit, esta temporada / ECF

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David Marín

David Marín

Elx

L’actualitat de mercat de l’Elx, sense cares noves encara per a la temporada 2025-2026, ve marcada també per una “operació eixida” en la qual el treball principal de la direcció esportiva franjaverda està encaminat a trobar acomodament als futbolistes amb els quals ni Martín Anselmi ni l’entitat compten de cara al futur pròxim.

Un d’ells és el central Bambo Diaby, que no va iniciar el treball de pretemporada, ja que està perfilant la seua eixida, en el seu cas al Pafos xipriota. Una operació que, en principi, estava acordada entre totes les parts i que no ha cristal·litzat, segons ha comunicat la premsa d’aquell país, perquè el defensa català no ha superat la revisió mèdica habitual prèvia a cada fitxatge. Per la seua banda, l’entorn del jugador oferix una altra versió, la de la no acceptació de les condicions econòmiques inicialment pactades en l’acord.

Se li continua buscant eixida

Després de frustrar-se la seua eixida a Xipre, Diaby es posarà a les ordes d’Anselmi fins que aparega una altra eixida professional que li interesse. Els problemes físics han sigut un maldecap per al jugador durant l’any i mig que ha lluït la franja verda, entre la temporada 2024-2025 i fins al mes de gener de la passada.

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Bambo Diaby, sobre la gespa de Riazor, celebra l’ascens de l’Elx a Primera Divisió / ECF

Diaby va aterrar en l’Elx amb el peu dret, desplegant un poder físic que li auguraven ser una peça important en Segona Divisió. No obstant això, amb el pas dels mesos i la reiteració de xicotetes lesions, el central va anar perdent protagonisme, fins al punt d’acabar participant en 22 partits de lliga. El curs passat, en Primera, el seu protagonisme es va reduir i va ser cedit al Granada, de la categoria de plata, per a la segona volta, a on únicament va jugar huit encontres.

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