Tragèdia a Andalusia
Dotze morts, quatre ferits molt greus i 23 desapareguts en un incendi a Los Gallardos (Almeria)
Tot fa pensar que l’origen és una caiguda d’un cable en una de les zones de la línia elèctrica
Redacció / Agències
El greu incendi forestal de Los Gallardos (Almeria), que llança un balanç provisional de dotze morts i 23 persones sense localitzar, centra les seues investigacions en un cable elèctric privat com a possible origen, mentres un gran dispositiu treballa per a estabilitzar un foc que ha reviscolat i que deixa 600 desallotjats en una zona que es va convertir en una “trampa”.
El canvi de vent ha propiciat que l’incendi estiga retornant al nucli poblacional de Los Gallardos, especialment a la zona del barranc d’Alfaix, a on es durà a terme el desallotjament dels 250 veïns que es troben en la zona i es tornarà a tallar al trànsit l’autovia A-7.
Fonts de la Guàrdia Civil han informat que l’Equip de Grans Catàstrofes del Servici de Criminalística s’ha incorporat a les actuacions tecnicoforenses requerides per l’autoritat judicial per a l’aclariment dels fets i la identificació dels cossos.
Respecte a l’origen del sinistre, inicialment situat en la caiguda d’un cable en el quilòmetre 511 de la carretera N-340A, que va provocar un “incendi de cuneta”, tant Red Eléctrica com Endesa han aclarit que la línia afectada no és propietat seua. Tècnics d’Endesa es van desplaçar de matinada a la zona i van determinar que es tracta d’una instal·lació privada que, segons la informació tècnica disponible, mancava de tensió elèctrica.
Una trampa mortal
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va advertir que l’extrema velocitat del foc i la complexa orografia van convertir els camins en una trampa mortal, a on agents del Grup Especial de Rescat i Intervenció en Muntanya (Greim) treballen en una zona escarpada.
Les autoritats han confirmat que quatre dels morts es trobaven en un cotxe, mentres que, segons l’alcalde de Bédar, Ángel Collados, un grup de nou veïns —la majoria estrangers— va decidir fugir a peu ignorant les recomanacions de confinar-se en les seues finques. Set d’ells van ser voltats per les flames i van morir, mentres que les altres dos van aconseguir salvar-se, tot i que la troballa de bastons de senderisme en la muntanya suggerix, a més, que el foc va poder sorprendre excursionistes en la zona.
A més de les víctimes mortals, hi ha quatre ferits greus per cremades severes traslladats en helicòpter a l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, i la resta rep atenció en els centres de Torrecárdenas (3) i La Inmaculada (1) d’Almeria.
Desplegament de seguretat i extinció
El conseller de Presidència, Antonio Sanz, ha elevat a 600 la xifra de desallotjats, dels quals 193 romanen acollits en el teatre de Lubrín, el poliesportiu de Garrucha i un convent a Antas, a on s’atén una població vulnerable de xiquets, ancians i malalts.
Per a garantir la seguretat, la Guàrdia Civil ha desplegat un contingent de més de 160 efectius encarregats de les evacuacions, el control de les restriccions de trànsit en l’autovia A-7 i la vigilància de les àrees desallotjades per a evitar actes delictius en les vivendes disseminades. Així mateix, es manté habilitat el punt d’atenció a familiars en el lloc de Garrucha, mentres que en les tasques d’extinció operen uns 500 professionals.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat que l’UME ha augmentat el seu desplegament fins als 200 efectius i 70 vehicles, que treballen al costat d’una vintena de mitjans aeris.
Les labors es concentren a contindre el flanc dret per a evitar que arribe a zones de cultiu, mentres que el flanc esquerre, molt actiu i inaccessible pels barrancs, és atacat prioritàriament des de l’aire davant del temor d’un canvi en el vent.
Coordinació institucional
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha mantingut una conversa telefònica amb Juanma Moreno per a analitzar la catàstrofe i garantir la “col·laboració màxima” i el desplegament total dels recursos estatals.
Per la seua banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspés la seua agenda oficial per a seguir l’evolució de l’emergència des de Madrid, i s’ha sumat a les mostres de consternació dels reis i a l’oferiment de recursos de les comunitats, com és el cas de Múrcia, Navarra i la Comunitat Valenciana.
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