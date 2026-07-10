Pretemporada
L’Hèrcules torna a ser el rival de l’Alcoià en el Trofeu Ciutat d’Alcoi
Els dos equips s’enfrontaran el 14 d’agost en l’estadi del Collao
L’Alcoià-Hèrcules, un clàssic estival. Els dos equips, que mantenen unes excel·lents relacions institucionals, tornen a creuar-se en un torneig estiuenc. L’equip de Beto Company es creuarà amb el Deportivo, actualment en Segona RFEF, el pròxim 14 d’agost. Serà al Collao amb motiu del 46é Trofeu Ciutat d’Alcoi, segons han confirmat les dos franquícies en els seus perfils en xarxes socials.
El duel provincial, un pols reiterat de les pretemporades dels dos equips, sobretot en la dècada passada, començarà a les 19:30 hores en l’estadi de l’equip alcoià. Una hora abans, es produirà la presentació oficial del planter de Fran Alcoy, que tractarà, per segon any seguit, de recuperar la plaça en Primera RFEF que va perdre el maig de 2025.
El partit contra l’equip de la muntanya és el segon que confirma la societat anònima esportiva propietat de la família Ortiz per a la campanya que arranca l’últim cap de setmana d’agost, amb la visita del Reial Múrcia a Alacant. El primer que es va anunciar es disputarà contra el Castelló el pròxim 7 d’agost en l’estadi José Rico Pérez.
Fi de les vacacions
L’Hèrcules, a on el període de preparació després de les vacacions arranca hui mateix, divendres, té previst concretar, almenys, sis encontres de pretemporada més, si bé encara no s’han acabat de segellar els rivals als quals s’enfrontarà abans que comence la competició oficial amb el clàssic de la Primera RFEF.
El quadro blanc-i-blau té al davant set setmanes per a adaptar el nou projecte a les necessitats futbolístiques del seu entrenador abans d’arrancar el curs amb un dels rivals més potents que es trobarà al llarg de la temporada 2026-2027 i al qual havia sigut habitual enfrontar-se en este segment estival d’adaptació, cosa que, de moment, no s’ha descartat, al ser un examen molt vàlid en un context de viatge còmode per als dos clubs.
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