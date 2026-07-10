AEROPORT
Pegasus amplia a un vol diari la seua ruta entre Alacant i Istanbul a penes tres mesos després d’estrenar-la
L’aerolínia turca reforçarà la connexió entre l’Altet i Sabiha Gökçen del 15 de setembre al 23 d’octubre
Pegasus Airlines augmentarà a un vol diari la seua nova ruta entre l’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández i Istanbul-Sabiha Gökçen durant el tram final de la temporada d’estiu.
L’aerolínia turca de baix cost passarà de les actuals quatre freqüències setmanals a set entre el 15 de setembre i el 23 d’octubre de 2026, a penes tres mesos després d’inaugurar la connexió directa.
La ruta va començar a operar el passat 23 de juny amb vols els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, segons va confirmar Aena durant la seua posada en marxa.
Vols tots els dies de la setmana
Durant el període de reforç, Pegasus afegirà operacions els dilluns, dimecres i divendres, de manera que Alacant i Istanbul quedaran connectades els set dies de la setmana.
Els vols continuaran operant-se amb avions Airbus A320neo de 186 places. Des d’Alacant, el vol PC1122 eixirà a les 14:25 hores i arribarà a l’aeroport de Sabiha Gökçen a les 19:10 hores.
En sentit contrari, el PC1121 alçarà el vol a Istanbul a les 10:30 hores i aterrarà a Alacant a les 13:20 hores.
Una ruta estrenada este estiu
L’arribada de Pegasus va permetre a l’aeroport alacantí estrenar una connexió directa amb Istanbul-Sabiha Gökçen. En el seu llançament, Aena va destacar que la ruta començava amb quatre vols setmanals, operats els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges.
L’increment fins a una freqüència diària reforça la presència de la companyia turca a l’Altet i amplia les possibilitats de viatge tant cap a Istanbul com cap a altres destinacions de la seua xarxa.
Connexions amb Turquia, l’Orient Mitjà i Àsia central
Sabiha Gökçen és la principal base d’operacions de Pegasus i permet enllaçar amb nombroses destinacions de Turquia, l’Orient Mitjà, el Caucas i Àsia central.
La connexió obri, així, noves alternatives des de la Costa Blanca per als qui viatgen per turisme, negocis o per a continuar trajecte amb una única escala.
Quatre vols setmanals durant l’hivern
Una vegada finalitzat el reforç de tardor, Pegasus mantindrà la ruta durant la temporada d’hivern 2026-2027 amb quatre freqüències setmanals.
Els vols des d’Alacant operaran els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, amb eixida prevista a les 12:25 hores i arribada a Istanbul a les 18:10 hores. En sentit invers, alçaran el vol a les 9:30 hores i aterraran a l’Altet a les 11:20 hores.
L’augment temporal fins a un vol diari suposa una millora rellevant per a una connexió que acaba d’incorporar-se al mapa de destinacions directes de l’aeroport alacantí.
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