Visita
Pérez Llorca presidix el ple del Consell a la Nucia per a celebrar els 321 anys de la seua fundació
El president destaca l’aposta de la localitat per ser “una de les ciutats referents de tota Europa en matèria esportiva” i anuncia que prompte s’iniciaran les obres del segon institut
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat la Nucia, amb motiu del 321 aniversari de la seua fundació, a on ha presidit el ple del Consell que s’ha celebrat en l’edifici de l’Esport de la localitat.
Prèviament, el cap del Consell ha mantingut una trobada amb l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, i la resta de la corporació municipal.
En declaracions als mitjans de comunicació, el president ha destacat esta població com “una de les ciutats referents de tota Europa en matèria esportiva” i ha subratllat el compromís de la Generalitat amb el municipi. En este sentit, ha al·ludit a la construcció del col·legi número 3 i ha indicat que “prompte s’iniciaran les obres d’eixe segon institut que tindrà la ciutat”.
Incendi de Los Gallardos
El cap del Consell també s’ha referit a l’incendi de Los Gallardos, a Almeria, i ha indicat que ha posat a la disposició de la Junta d’Andalusia “tots els mitjans que considere” i “tot el suport de la Comunitat Valenciana”.
Així mateix, ha traslladat un missatge de condol als familiars de les persones que han mort en este tràgic incendi.
Pérez Llorca ha ressaltat, a més, la importància de seguir les indicacions dels organismes oficials davant de les altes temperatures i del risc d’incendis, al mateix temps que ha sol·licitat a la població “màxima precaució”.
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