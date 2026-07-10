La programació de la Casa de Cultura de Calp rep una valoració “molt positiva” del 81,6 % dels usuaris
La música clàssica, el teatre i el flamenc encapçalen les preferències culturals
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calp ha donat a conéixer els resultats de l’enquesta de preferències culturals que va posar en marxa fa un mes la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà, una iniciativa dissenyada per a conéixer de manera directa les demandes del públic i adaptar la futura programació cultural del municipi.
L’enquesta, disponible en valencià, castellà, anglés, alemany i francés, ha permés arreplegar un total de 158 respostes durant les quatre setmanes que ha estat oberta, tant a través de formularis depositats físicament en l’urna habilitada a este efecte com per correu electrònic. Els resultats reflectixen no només l’alt interés que desperta l’oferta cultural del municipi, sinó també la gran diversitat de públics als quals arriba.
Quant a la procedència dels participants, el 49 % de les persones enquestades són espanyoles, seguides d’un 12 % d’alemanyes, un 6 % de britàniques, un 6 % de franceses i un 4 % de ciutadanes dels Països Baixos. El 23 % restant correspon a residents procedents de Bèlgica, Àustria, Itàlia, el Marroc, Romania, Ucraïna, Polònia, Rússia, Palestina, Suïssa i Xile.
A més, el 60 % del total afirma residir formalment a Calp, una xifra que s’eleva fins al 64 % en el cas de les persones de nacionalitat espanyola.
El perfil de participació es concentra especialment en la població adulta. El grup més nombrós correspon a les persones d’entre 46 i 65 anys, que representen el 40 % del total, seguides pels majors de 65 anys, amb un 29 %. El tram de 26 a 45 anys suposa un 17 %, mentres que els jóvens de 18 a 25 anys representen el 8 %, i els menors de 18 anys, el 6 %.
Una de les dades més destacades de l’enquesta és l’excel·lent valoració que rep la programació actual de la Casa de Cultura. Un total de 129 persones, la qual cosa suposa el 81,6% del total, atorguen la màxima puntuació a l’oferta cultural actual del municipi. Altres 25 persones la valoren amb un 4, mentres que únicament dos persones li concedixen un 3, i dos més, un 2.
Estos resultats reflectixen un ampli grau de satisfacció amb la qualitat, la varietat i l’orientació de la programació desenrotllada des de l’àrea de Cultura.
Quant a les preferències culturals que han manifestat els usuaris, la música clàssica encapçala el rànquing d’interessos, seguida del teatre i el flamenc. A continuació figuren el teatre infantil, la música contemporània, l’òpera, la sarsuela, la música coral, l’humor i les conferències.
Així mateix, entre els suggeriments arreplegats destaca la demanda de continuïtat per a dos propostes ja consolidades dins de l’agenda cultural: el Calp Piano Festival i les retransmissions en directe d’òpera des del Covent Garden de Londres, les dos oferides de manera gratuïta.
El regidor de Cultura, Guillermo Sendra, ha manifestat que “la conclusió principal d’esta iniciativa és que estem encertant en els gustos, en la qualitat i en la diversitat de la nostra programació cultural. Una valoració en què més del 81 % dels enquestats aplica la màxima puntuació és extraordinària”.
L’edil ha afegit, a més, que “el fet que el públic ens valore i ens felicite expressament és un reconeixement magnífic a la labor i l’esforç diari de tot l’equip tècnic que treballa en la Casa de Cultura. Estes dades ens indiquen que anem pel bon camí: oferir un gran ventall d’activitats perquè tots els públics se senten plenament integrats i representats”.
Per la seua banda, l’alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha volgut reconéixer el treball tècnic i polític que es du a terme en este àmbit i ha reafirmat la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant polítiques públiques que fomenten la creativitat, l’accés a la cultura i el suport als creadors locals i visitants.
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