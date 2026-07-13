La Diputació d’Alacant obté la màxima puntuació en matèria de transparència per sèptim any consecutiu
La institució rep la puntuació més alta de les tres administracions provincials de la Comunitat Valenciana
Elx, Dénia, Santa Pola, Gata de Gorgos i Muro de Alcoy també reben esta distinció
Per sèptim any consecutiu, la Diputació d’Alacant ha sigut reconeguda com una de les administracions més transparents de la Comunitat Valenciana. La institució provincial ha rebut el Segell Infoparticipa que atorguen experts independents de la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’obtindre un 94,12 % de puntuació per les seues bones pràctiques i avanços en l’àmbit de la transparència, el bon govern i la comunicació pública.
La diputada responsable de l’àrea, Cristina García Garri, ha sigut l’encarregada d’arreplegar a Gandia esta distinció, que, tal com ha assenyalat, “és la millor prova que el nostre territori avança amb pas ferm en la implementació de la Llei de transparència, i eleva dia a dia la qualitat dels continguts i servicis que posem a la disposició de la societat”. La diputada ha afegit que, per a la Diputació d’Alacant, revalidar este reconeixement “és un orgull que assumim amb la certesa que la transparència ja és l’eix vertebrador de la nostra gestió provincial”.
En este sentit, la diputada ha destacat que, una vegada més, la institució alacantina es posiciona al capdavant de les tres diputacions de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència després d’obtindre la puntuació més elevada.
Durant el transcurs de l’acte també s’ha atorgat el Segell Infoparticipa als municipis de Dénia, Elx, Gata de Gorgos, Muro de Alcoy i Santa Pola, als quals Garri ha felicitat “després d’haver vist recompensat el vostre esforç diari per ser més clars, accessibles i pròxims al ciutadà”.
Al respecte, ha fet valdre, també, els cursos de formació que està oferint la Diputació d’Alacant als ajuntaments de la província en el marc de la convocatòria de subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern. “Gràcies a estos cursos s’ha evidenciat una millora en els portals de transparència dels municipis xicotets de la província”, ha indicat la diputada, que ha precisat que, mentres que en 2024 la puntuació mitjana de compliment d’estos ajuntaments era del 20,96 %, l’any 2025 eixe percentatge ha augmentat al 34,45 %.
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