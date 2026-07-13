Orient Mitjà
L’Iran anuncia atacs contra bases militars amb presència dels EUA a Jordània, Bahrain i Kuwait
L’Iran assegura haver atacat “barracons replets de míssils” i plataformes HIMARS, amb la qual cosa intensifica les represàlies contra objectius vinculats als EUA
L’Exèrcit de Jordània afirma haver interceptat quatre míssils
EP
La Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha anunciat, este dilluns a la matinada, atacs contra bases militars amb presència dels Estats Units a Jordània, Bahrain i Kuwait, després d’una altra onada d’atacs perpetrada hores abans per les forces estatunidenques contra diferents punts de la República Islàmica, que hauria deixat almenys dos morts i sis ferits.
Concretament, l’òrgan castrense iranià ha reivindicat atacs contra la base Príncep Hassan de Jordània, la de Sheij Isa a Bahrain i la d’Ali Salem a Kuwait, segons els comunicats que ha difòs l’agència de notícies Tasnim, vinculada a la Guàrdia.
“En la primera fase de la resposta a estes agressions, guerrers fervents de l’Islam han incendiat diverses sitges de míssils de grans dimensions i depòsits de combustible en la base aèria Príncep Hassan, a Jordània, mitjançant el llançament de míssils i drons”, diu una de les notes en les quals els uniformats iranians afirmen haver incendiat depòsits de combustible i magatzems de munició de l’enclavament.
Arran d’això, una font militar autoritzada de l’Estat Major de les Forces Armades de Jordània ha indicat que els sistemes de defensa aèria jordans han “interceptat i derrocat quatre míssils que van entrar en l’espai aeri de Jordània, procedents de territori iranià”, segons un comunicat que ha difós el cos mateix.
Al seu torn, el cos ha advertit que “qualsevol intent d’atemptar contra la sobirania del Regne o de violar el seu espai aeri serà respost amb tota fermesa, dins de les normes de combat aprovades i del que exigisca l’interés nacional”.
Posteriorment, després d’haver precisat que les seues accions de “represàlia” continuen, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha assegurat haver “destruït” el centre de comandament i control de drons de l’Exèrcit estatunidenc a Bahrain.
Els EUA llancen una nova onada d’atacs
Hores abans, l’Exèrcit dels Estats Units anunciava la conclusió d’una nova onada d’“atacs ofensius” contra “desenes d’objectius en múltiples ubicacions” en una operació que té com a meta declarada “debilitar la capacitat de l’Iran” per a atacar vaixells que circulen per l’estret d’Ormuz, si bé el primer element que enumera el cos militar entre els objectius atacats són “sistemes de defensa aèria”.
“El Comando Central dels Estats Units (CENTCOM) ha completat una nova onada d’atacs ofensius contra l’Iran el 12 de juliol”, ha anunciat el CENTCOM en un comunicat enviat passades les 22:30 hores a Florida —les 4:30 hores de dilluns a Espanya i les 6:00 hores a l’Iran—.
En esta nova ofensiva, les forces nord-americanes han assegurat haver impactat contra “desenes d’objectius, en múltiples ubicacions, amb municions de precisió”, en una operació destinada a “debilitar la capacitat de l’Iran de continuar atacant el transport marítim internacional que transita per l’estret d’Ormuz”.
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