Bàsquet
El Lucentum afig energia a la zona amb el fitxatge de Korsantia
L’equip alacantí incorpora l’aler pivot procedent del Guipúscoa Basket, també de Primera FEB
El Lucentum Alacant continua amb el procés de remodelació de la seua plantilla de cara a la pròxima temporada, en la qual competirà en una feroç Primera FEB, i este dilluns ha anunciat el fitxatge de George Korsantia, aler pivot internacional georgià que arriba a l’equip dirigit per Pedro Rivero per a aportar fortalesa física, intensitat i presència en el joc interior.
Amb 203 centímetres d’altura, Korsantia destaca per la seua capacitat rebotadora, l’energia en els dos costats de la pista i la versatilitat per a desimboldre’s tant prop de la cistella com en posicions obertes. Després de formar-se i desenrotllar gran part de la seua carrera professional en el seu país, va fer el salt al bàsquet espanyol de la mà del Guipúscoa Basket.
Al llarg de la seua trajectòria, el nou jugador de Lucentum ha defés les samarretes de Kutaisi 2010, BC Vera, TSU Tbilissi, Rustavi, Cactus Tbilissi i Guipúscoa Basket, a més d’haver sigut internacional absolut amb Geòrgia.
Parella amb Mikhailov
Als seus 28 anys té experiència en la Europe Cup (amb una mitjana de doble doble) i ha participat amb el seu país en l’Eurobasket de 2025 i en la fase de classificació per al pròxim Mundial, a on serà rival d’Espanya. “La seua capacitat per a dominar el rebot, la intensitat defensiva i l’experiència en competicions europees fan de Korsantia un reforç de garanties per al nostre projecte esportiu”, assevera el Lucentum en la nota de presentació del seu fitxatge.
L’arribada de Korsantia al joc interior alacantí s’afig a una altra que es va anunciar fa poc, la de Mikhail Mikhailov, fill d’un exbasquetbolista rus del mateix nom que va jugar en el nostre país (Estudiantes i Reial Madrid, entre altres) en la dècada dels noranta.
Perfil de Korsantia
- Nom: George Korsantia
- Data de naixement: 11 de gener de 1998
- Altura: 2,03 metres
- Posició: aler pivot
- Nacionalitat: georgiana
Estadístiques amb Guipúscoa Basket (Primera FEB 2025-2026)
- 34 partits disputats
- 9,7 punts per partit
- 7,1 rebots per partit
- 1,3 assistències per partit
- 58,6 % en tirs de camp
- 14,1 de valoració mitjana
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