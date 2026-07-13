Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en AlicanteSilencio Barcala Les NausHomenaje Miguel Ángel BlancoAlicantino amputación MaldivasInvasión mosquitos vueloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Bàsquet

El Lucentum afig energia a la zona amb el fitxatge de Korsantia

L’equip alacantí incorpora l’aler pivot procedent del Guipúscoa Basket, també de Primera FEB

Korsantia, en un partit de la selecció georgiana

Korsantia, en un partit de la selecció georgiana

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Alacant

El Lucentum Alacant continua amb el procés de remodelació de la seua plantilla de cara a la pròxima temporada, en la qual competirà en una feroç Primera FEB, i este dilluns ha anunciat el fitxatge de George Korsantia, aler pivot internacional georgià que arriba a l’equip dirigit per Pedro Rivero per a aportar fortalesa física, intensitat i presència en el joc interior.

Amb 203 centímetres d’altura, Korsantia destaca per la seua capacitat rebotadora, l’energia en els dos costats de la pista i la versatilitat per a desimboldre’s tant prop de la cistella com en posicions obertes. Després de formar-se i desenrotllar gran part de la seua carrera professional en el seu país, va fer el salt al bàsquet espanyol de la mà del Guipúscoa Basket.

Al llarg de la seua trajectòria, el nou jugador de Lucentum ha defés les samarretes de Kutaisi 2010, BC Vera, TSU Tbilissi, Rustavi, Cactus Tbilissi i Guipúscoa Basket, a més d’haver sigut internacional absolut amb Geòrgia.

Parella amb Mikhailov

Als seus 28 anys té experiència en la Europe Cup (amb una mitjana de doble doble) i ha participat amb el seu país en l’Eurobasket de 2025 i en la fase de classificació per al pròxim Mundial, a on serà rival d’Espanya. “La seua capacitat per a dominar el rebot, la intensitat defensiva i l’experiència en competicions europees fan de Korsantia un reforç de garanties per al nostre projecte esportiu”, assevera el Lucentum en la nota de presentació del seu fitxatge.

Noticias relacionadas

L’arribada de Korsantia al joc interior alacantí s’afig a una altra que es va anunciar fa poc, la de Mikhail Mikhailov, fill d’un exbasquetbolista rus del mateix nom que va jugar en el nostre país (Estudiantes i Reial Madrid, entre altres) en la dècada dels noranta.

Perfil de Korsantia

  • Nom: George Korsantia
  • Data de naixement: 11 de gener de 1998
  • Altura: 2,03 metres
  • Posició: aler pivot
  • Nacionalitat: georgiana

Estadístiques amb Guipúscoa Basket (Primera FEB 2025-2026)

  • 34 partits disputats
  • 9,7 punts per partit
  • 7,1 rebots per partit
  • 1,3 assistències per partit
  • 58,6 % en tirs de camp
  • 14,1 de valoració mitjana

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  3. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  4. Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
  5. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  6. El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto
  7. Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina
  8. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín

Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"
Tracking Pixel Contents