Transport
Més de 7.500 persones han passat pel port d’Alacant durant el primer mes de l’operació Pas de l’Estret
El subdelegat del Govern, Manuel Pineda, supervisa el desenrotllament de l’OPE, que està registrant més afluència de passatgers que l’any passat
Més de 7.500 persones i prop de 3.000 vehicles han utilitzat les connexions del port d’Alacant amb Alger i Orà durant el primer mes de l’operació Pas de l’Estret (OPE), que es complirà este pròxim dimecres.
Les xifres són superiors a les del mateix període de l’any passat, segons ha informat la Subdelegació del Govern després de la visita, este dilluns, del subdelegat, Manuel Pineda, a la terminal del port d’Alacant, a on es du a terme l’OPE, per a supervisar el desenrotllament del dispositiu i comprovar el correcte funcionament de l’operativa.
Durant la visita, Manuel Pineda ha recorregut la zona de preembarcament i ha conegut de primera mà el treball que duen a terme els diferents organismes i servicis implicats en el dispositiu, destacant la coordinació entre totes les administracions i entitats participants per a garantir una atenció àgil i segura a les persones viatgeres.
Normalitat i fluïdesa
L’operació Pas de l’Estret s’està desenrotllant amb normalitat i fluïdesa. L’avançament del preembarcament està permetent agilitzar els embarcaments i reduir els temps d’espera, un aspecte especialment rellevant davant de les elevades temperatures d’estes setmanes. A més, el nou sistema automatitzat d’entrada/eixida (Entry-Exit System, EES) implantat en el port està funcionant de manera satisfactòria i contribuint a millorar l’operativa.
El subdelegat ha agraït el treball de tots els professionals que participen en l’OPE —Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Autoritat Portuària, navilieres, Creu Roja, personal traductor i treballadors socials, entre altres—, la col·laboració dels quals permet que l’operació Pas de l’Estret es desenrotlle amb les màximes garanties de seguretat i atenció als usuaris.
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