La Nucia acull el ple del Consell de la Generalitat Valenciana
La Nucia acull la reunió de l’ens autonòmic amb motiu del seu 321é aniversari
Per primera vegada en la seua història, la Nucia va acollir, divendres, el ple del Consell de la Generalitat Valenciana. El president, Juanfran Pérez, i tots els consellers es van reunir en l’Edifici de l’Esport per a celebrar la reunió de l’ens de govern autonòmic.
La jornada va començar amb una visita institucional del president de la Generalitat a l’ajuntament de la Nucia per a firmar en el “llibre d’honor” del municipi amb motiu del seu 321é aniversari (1705-2026). Juanfran Pérez hi va destacar la seua gran relació familiar amb la Nucia, a on va nàixer la seua àvia i va estudiar el seu pare. Allí va ser rebut per Bernabé Cano, alcalde de la Nucia, i els regidors de l’equip de govern, amb els quals va mantindre una trobada.
Ple del Consell en l’Edifici de l’Esport
Després, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es va traslladar a l’Edifici de l’Esport de “la Nucia, ciutat de l’esport”, a on va presidir el ple del Consell, al costat dels consellers de la Generalitat Valenciana. Este ple es va celebrar allí amb motiu del 321é aniversari de la fundació de la Nucia, que es va commemorar el 9 de juliol.
El Consell de la Generalitat, juntament amb l’equip de govern de l’Ajuntament de la Nucia, s’ha fet una foto en l’Estadi Olímpic, just abans de la celebració del ple del Consell.
“Una de les ciutats referents a Europa en esports”
En declaracions als mitjans de comunicació, el president ha destacat la Nucia com “una de les ciutats referents de tota Europa en matèria esportiva”, i ha subratllat el compromís de la Generalitat amb el municipi. A més, Juanfran Pérez va felicitar el municipi pel seu 321é aniversari i va destacar la importància de donar visibilitat als plens del Consell en tota la Comunitat Valenciana.
“Una jornada històrica per a la Nucia”
L’alcalde de la Nucia, en la seua intervenció, va ressaltar la importància d’esta visita i esta reunió “històrica del ple del Consell en el nostre municipi”. “És un motiu de satisfacció, per a tots els nuciers i nucieres, tindre hui el president de la Generalitat i el ple del Consell amb motiu del 321é aniversari, en una jornada històrica per a la Nucia”. El primer edil va afegir: “Tots els consellers han pogut conéixer la Nucia i les instal·lacions esportives de primera mà, així com les necessitats del municipi, després de conversar amb els regidors nuciers”.
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