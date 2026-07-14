La Confraria de Pescadors impulsa les festes de la seua patrona amb un programa ple d’activitats
L’entitat ha preparat un ampli programa d’actes per mitjà de la Comissió de Festes Mare de Déu del Carme i amb la col·laboració de l’Ajuntament
La Confraria de Pescadors de Calp, mitjançant la Comissió de Festes Mare de Déu del Carme i amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha preparat un ampli programa d’actes per a celebrar les tradicionals festes en honor a la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners.
Les festes arrancaran el dijous 16 de juliol, coincidint amb la festivitat de la patrona. Els actes del matí es concentraran en el barri antic amb una cercavila i la celebració, a les 12 hores, de la missa en l’església Mare de Déu de les Neus, que serà cantada per la Coral Ifach. Al finalitzar, es dispararà una mascletà en la plaça Major.
A la vesprada, a partir de les 20 hores, l’activitat es traslladarà al port pesquer amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu del Carme, seguida de la processó marinera i de l’homenatge als nàufrags morts en la mar. En la processó participaran la colla de xirimiters El Carellot, la banda La Xarlotà i la Unió Musical Calp-Ifach.
Al final de la processó, el Club de Rem de Calp depositarà dos corones de flors en mar oberta, en nom de la Confraria de Pescadors i del Reial Club Nàutic de Calp, en memòria dels mariners morts. La jornada culminarà amb la disparada d’un castell de focs artificials i l’actuació de l’orquestra La Trampa en el port pesquer, a partir de les 23 hores.
El divendres 17 de juliol continuarà la programació amb la Nit de Música. Des de les 21 hores, el port pesquer acollirà les actuacions de diversos DJ i de l’orquestra Lidia Murr Band.
El dissabte 18, la jornada començarà amb una partida de pilota a llargues, organitzada pel Club de Pilota Calp, en el carrer García Ortiz. A les 14 hores se celebrarà el tradicional dinar de germanor que reunix tota la família marinera. A la nit, a partir de les 20 hores, el port tornarà a omplir-se de música amb les actuacions de diversos DJ i del grup SWAG.
Les festes conclouran diumenge amb una jornada dedicada a l’oci familiar i la gastronomia. El matí començarà amb castells aquàtics i les tradicionals cucanyes en el port. A partir de les 12 hores se celebrarà el popular concurs de calders, elaborats exclusivament amb peix de Calp. El concurs estarà amenitzat per la colla de xirimiters El Carellot i es repartiran diversos premis.
A la vesprada, des de les 19 hores, continuaran les actuacions musicals i, a les 21 hores, s’oferirà, en una pantalla gegant, la retransmissió de la final del Mundial de Futbol.
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