Polèmica racista
Lamine Yamal respon a Rajoy: “El futbol si servix per a alguna cosa és per a integrar”
França redobla les crítiques a Rajoy pels seus comentaris sobre la selecció: “És una estupidesa, racisme o les dos coses”
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Redacció
L’espanyol Lamine Yamal ha afirmat que “si el futbol servix per a alguna cosa és per a integrar” i que tant les seleccions d’Espanya i de França són un bon exemple d’això.
Lamine Yamal ha contestat d’esta manera al comentari de l’expresident espanyol Mariano Rajoy, que va afirmar que en la selecció francesa hi havia pocs jugadors de França.
“Crec que tenim un partit molt important i no hi ha lloc per a això, però si el futbol servix per a alguna cosa és per a integrar en la societat, i si hi ha dos equips que en donen exemple són França i Espanya; tot i això, en el futbol no hi ha lloc per a parlar d’això”, ha indicat.
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