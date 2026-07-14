Lion Capital Group conquista Alacant i es consolida en el ‘top’ 3 de la intermediació immobiliària
La companyia valenciana consolida l’èxit de la seua primera oficina fora de la capital del Túria després de superar els 22 milions d’euros en volum de vendes durant els seus primers huit mesos d’activitat, la qual cosa valida un model de negoci que impulsa el seu creixement en el litoral mediterrani
Eduardo Enric
Lion Capital Group consolida la seua estratègia d’expansió amb el creixement de la seua oficina d’Alacant, la primera obertura de la companyia fora de València. En tot just huit mesos d’activitat, la seu alacantina ha tancat 74 operacions immobiliàries i ha superat els 22,2 milions d’euros en volum de vendes i un tiquet mitjà de més de 315.000 euros per operació. Uns resultats que han posicionat la companyia en el top 3 de les agències immobiliàries de la província, amb l’ambició clara de liderar el mercat a curt termini.
Alacant, un mercat estratègic per al creixement de la companyia
L’elecció d’Alacant com a primera destinació d’expansió va respondre a una estratègia prèviament definida. Després de consolidar els seus processos, sistemes i capacitat operativa a València, Lion Capital Group va identificar en la província un mercat amb un ampli recorregut per al segment residencial d’alt nivell i una forta demanda tant nacional com internacional.
“L’objectiu este primer any no era purament econòmic, sinó de validació. Volíem comprovar que el nostre model de negoci, diferent i diferencial en tots els àmbits, des del màrqueting fins al departament comercial, era reproduïble. Volíem que entrar en l’oficina d’Alacant se sentira exactament igual que entrar a València. I ho hem aconseguit”, explica Jorge López, CEO de Lion Capital Group.
Actualment, l’oficina d’Alacant gestiona una cartera activa de més de 180 propietats, amb una àrea d’actuació que abasta des d’Orihuela fins a Benidorm. Encara que la companyia treballa amb immobles dirigits a diferents perfils de comprador, una part significativa de la seua activitat es concentra en el segment prèmium, en el qual comercialitza vivendes amb un valor comprés entre els 500.000 euros i els 4 milions d’euros.
L’expansió també ha permés traslladar a Alacant una de les principals fortaleses de Lion Capital Group: la seua estructura in-house. La companyia compta amb departaments propis especialitzats en màrqueting, operacions i assessorament legal, la qual cosa permet oferir un acompanyament continu durant tot el procés de compravenda i mantindre uns estàndards homogenis de qualitat en totes les seues oficines.
Lideratge i expansió en l’horitzó
La consolidació de l’oficina d’Alacant suposa un nou impuls per a l’estratègia de creixement de Lion Capital Group. La validació del model operatiu fora de València ha permés accelerar el full de ruta de la companyia i avançar en noves obertures, com la inauguració recent a Castelló l’abril de 2026, fet que reforça el seu posicionament en alguns dels mercats immobiliaris amb més activitat del país.
En els pròxims anys, la companyia continuarà ampliant la seua presència territorial amb l’objectiu de convertir-se en una de les firmes de referència del sector immobiliari en la costa mediterrània, mantenint un model basat en l’especialització, la innovació i l’excel·lència en el servici al client.
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