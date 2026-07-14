Mitat de juliol i les platges de Dénia continuen sense abalisar
“És inconcebible que, a estes altures de l’estiu, les boies continuen sense estar col·locades i que no hi haja una delimitació clara entre la zona de bany i la destinada a les embarcacions d’esbarjo”, denuncia el PP
Tirar avant els contractes de temporada costa una barbaritat. 14 de juliol i les platges de Dénia continuen sense abalisar. El mateix va passar a Xàbia l’estiu passat. Ara s’han canviat els papers. A Xàbia, el PSOE va posar l’any passat el crit en el cel. Allí governa el PP. I a Dénia, a on governen PSPV i Compromís, és el PP el que advertix, amb raó, que és del tot anòmal que l’estiu i la campanya turística estiguen en ple apogeu i l’extensíssim litoral denier continue sense boies.
Els populars han recordat que el seu regidor Carlos Barona ja va advertir, la setmana passada, en les xarxes socials, del “greu risc que suposa mantindre les platges sense senyalització marítima obligatòria” ara que les platges estan de gom a gom de banyistes i les embarcacions d’esbarjo solquen les aigües denieres.
El PP assegura que “cada dia s’observen embarcacions acostant-se i fins i tot entrant en la zona utilitzada pels banyistes, una circumstància que incrementa notablement el risc d’accident”.
Exigixen al nou alcalde que intervinga
“Ens temem que, si no s’actua immediatament, puga produir-se una desgràcia que hauria sigut perfectament evitable. És inconcebible que, a estes altures de l’estiu, les boies continuen sense estar col·locades i que no hi haja una delimitació clara entre la zona de bany i la destinada a les embarcacions d’esbarjo”, assenyalen els populars, que atribuïxen el fet que no estiguen instal·lades les boies, “una gran irresponsabilitat”, a la “falta de previsió” del Govern local. I exigixen al nou alcalde, Rafa Carrió, de Compromís, que “intervinga de manera immediata” i ordene al regidor de Platges, el socialista Pepe Doménech, que “procedisca sense més demora a la instal·lació de l’abalisament”.
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