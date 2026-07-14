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Torna l’alerta roja a Alacant: Sanitat posa hui en risc alt 23 municipis de la província

16 localitats més de la província també tenen activat l’avís taronja

L’oratge a Alacant: la calor s’intensifica amb un altre ascens de les temperatures

L’oratge a Alacant: la calor s’intensifica amb un altre ascens de les temperatures

INFORMACIÓNTV

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O. Casado

O. Casado

La setmana passada, la província d’Alacant ja va viure una onada de calor que va acabar este cap de setmana passat, però les temperatures no donen treva. S’espera que a partir de demà una altra onada torne a fer acte de presència i eleve els termòmetres fins als 40 °C, una altra vegada.

Este dimarts, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha decretat l’alerta groga per altes temperatures en l’interior de la província d’Alacant. Els valors en esta zona podrien arribar als 38 °C entre les 12:00 i les 21:00 hores.

Així, en el marc del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de temperatures altes a la Comunitat Valenciana, i segons les prediccions disponibles, la Conselleria de Sanitat ha activat l’alerta roja en estos municipis de la província d’Alacant:

El Vinalopó Mitjà

  • ALGUEÑA
  • ELDA
  • MONÒVER
  • PETRER
  • EL PINÓS
  • ROMANA (LA)

L’Alacantí 

  • TORRE DE LES MAÇANES (LA)
  • XIXONA

L’Alcoià  

  • ALCOI 
  • BANYERES DE MARIOLA
  • BENIFALLIM
  • CASTALLA
  • IBI
  • ONIL
  • PENÀGUILA
  • TIBI

L’Alt Vinalopó

  • BENEIXAMA
  • BIAR
  • CAMP DE MIRRA (EL)
  • CAÑADA
  • SALINAS
  • SAX
  • VILLENA
Creu Roja ensenya al Postiguet com previndre els colps de calor

Creu Roja ensenya al Postiguet com previndre els colps de calor

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor / Héctor Fuentes

Risc taronja

Igualment, la Conselleria també ha decretat l’avís taronja en estos municipis:

La Marina Baixa 

  • ALFÀS DEL PI (L’)
  • BENIDORM
  • FINESTRAT
  • NUCIA (LA)
  • ORXETA
  • POLOP
  • RELLEU
  • VILA JOIOSA (LA)

L’Alacantí 

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  • ALACANT
  • BUSOT
  • CAMPELLO (EL)
  • MUTXAMEL
  • SANT JOAN D’ALACANT
  • SANT VICENT DEL RASPEIG

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