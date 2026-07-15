Infraestructures
Alcoi reprén la construcció de l’accés al polígon Santiago Payà després d’un corriment de terres
Les obres es reprenen després de garantir-se la seguretat d’una actuació valorada en 2,2 milions i que porta pendent des de 2012
Les obres de l’accés als polígons Santiago Payà i Sant Benet d’Alcoi es reprenen després del corriment de terres que es va registrar en la zona i que va obligar a detindre els treballs. L’Ajuntament ha informat que “una vegada garantida la màxima seguretat, les màquines han tornat a treballar en esta actuació”, que es va paralitzar fa unes setmanes a conseqüència d’un desplaçament del terreny.
Estes obres estan valorades en 2,2 milions i busquen resoldre el problema generat en 2012, quan es va haver de clausurar el pont d’accés precisament per un corriment de terres, motiu pel qual l’accés a la zona industrial es fa des de llavors per un vial provisional alternatiu.
La regidora d’Indústria d’Alcoi, Elisa Guillem, ha anunciat que les obres del nou accés s’han représ després de garantir-se la seguretat i viabilitat dels treballs
La paralització es va adoptar a conseqüència d’un desplaçament del terreny detectat en el vessant sobre el qual s’està treballant, després de les pluges intenses de l’hivern i l’inici de la primavera. Així, la paralització es va fer oficial fa un mes, encara que el problema es va localitzar abans. I ara, una vegada garantida la màxima seguretat, les màquines han tornat a treballar per a desenrotllar esta infraestructura estratègica per al sector industrial de la ciutat.
Es tracta d’una actuació complexa en una zona que històricament ha presentat problemes d’estabilitat
Guillem assenyala que “es tracta d’una actuació complexa en una zona que històricament ha presentat problemes d’estabilitat. La prioritat ha sigut fer les coses bé, i, per això, davant de qualsevol incidència, s’ha actuat amb responsabilitat. Ara, tornem a veure com avancen les obres en la zona”. I ha recordat que “l’objectiu és dotar esta àrea industrial d’una solució definitiva d’accés després de més de 14 anys”.
Les obres van arrancar el mes de setembre passat després de més de 13 anys d’espera. En 2012, un despreniment del vessant va provocar el trencament del pont d’accés existent, que va quedar fora de servici. Des de llavors, els accessos als polígons s’han fet mitjançant solucions provisionals. El projecte actual preveu la solució definitiva per a les més de 30 empreses instal·lades en la zona.
Les obres consistixen en l’eliminació del pont existent, la consolidació del vessant mitjançant un mur d’escullera i la construcció del nou vial, amb un termini d’execució de 12 mesos que probablement s’ampliarà per la paralització que han patit les obres.
Les actuacions estan valorades en 2.262.248,34 euros, amb l’IVA inclòs, després que el seu cost s’incrementara en 700.000 euros (un 41 % més), ja que el concurs va quedar desert en 2024. Les du a terme l’empresa Pavasal.
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