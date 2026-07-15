La Diputació dona suport a l’Ajuntament d’Alacant en la seua candidatura com a Capital Europea de la Innovació
El president de la institució provincial participa en una reunió de treball per a impulsar esta proposta
La Diputació d’Alacant ha mostrat hui el seu suport a la candidatura de l’Ajuntament d’Alacant als Premis iCapital per al seu reconeixement com a Capital Europea de la Innovació 2027. La Comissió Europea promou estos prestigiosos guardons, als quals es presenta el consistori després d’haver quedat entre els sis semifinalistes de 2026, i que reconeixen les ciutats de la UE que destaquen en el foment d’ecosistemes pioners.
“Esta candidatura reflectix l’essència d’una província que posa les persones en el centre de la seua estratègia política i que utilitza el talent i la innovació, en primer lloc, per a oferir els millors servicis públics, i, en segon lloc, per a impulsar l’emprenedoria i el creixement de les nostres empreses. Perquè per a activar i afavorir el desenrotllament, la millor política social que hi ha és l’ocupació”, ha assenyalat el president de la institució provincial, Toni Pérez, que ha volgut acompanyar l’alcalde del municipi, Luis Barcala, en la reunió de treball celebrada este matí per a impulsar esta proposta.
Segons ha traslladat el president, “innovar en la generació d’oportunitats en un territori tan dinàmic i competitiu com la província d’Alacant és fonamental i, a més, representa un compromís que subscrivim i compartim”.
Per això, tal com ha manifestat, “des de la Diputació manifestem el nostre ferm suport a esta candidatura, en la qual creiem i a la qual ens sumem amb convicció. Perquè tot allò que aporta valor a la nostra província, que genera oportunitats i que ens impulsa cap al futur, mereix protecció i suport”, ha conclòs el responsable institucional.
A l’acte, celebrat en l’ajuntament d’Alacant, també s’hi han volgut sumar alcaldes i regidors de diferents localitats de la comarca de l’Alacantí, així com dels municipis d’Elx i Santa Pola.
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